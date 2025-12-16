Annonsrubrik
2025-12-16
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ryds brunn tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
På SiS Ryds brunn arbetar vi med ungdomar i årskurserna 4-9 som behöver särskilt stöd för att lyckas i sin skolgång. Nu söker vi en engagerad och kunnig ämneslärare, gärna med inriktning mot matematik eller NO, som vill vara en del av vårt viktiga uppdrag.
Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver särskilda ungdomshem där undervisningen är en central del av behandlingsarbetet. På Ryds brunn möter vi ungdomar som behöver struktur, trygghet och engagerade vuxna omkring sig. Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad - både i klassrummet och i ungdomarnas framtid.
Ditt uppdrag
Som lärare hos oss kommer du att:
Undervisa och inspirera elever i årskurs 4-9, med särskilt fokus på matematik eller NO-ämnen.
• Skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som väcker nyfikenhet och lärande.
• Anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar.
• Arbeta tätt tillsammans med kollegor i arbetslag för att utveckla undervisningen och skolans verksamhet.
• Bidra med engagemang, kreativitet och tydlighet i arbetet med ungdomar som ibland befinner sig i utmanande livssituationer.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare och som gärna har behörighet i matematik eller NO.? Som person är du relationsskapande, flexibel och trygg i ditt ledarskap. Du har lätt för att samarbeta i team och ser värdet av att arbeta gemensamt för elevernas bästa.
Du har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, men det viktigaste är att du har ett stort engagemang och vilja att bidra.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för ungdomar.
• Ett nära kollegialt samarbete och en arbetsplats med stort engagemang.
• Möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll.
• Trygga anställningsvillkor inom Statens institutionsstyrelse.
Ansökan
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Rektor
Torsten Wetterquist torsten.wetterquist@stat-inst.se 0104536906 Jobbnummer
