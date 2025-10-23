Anläggningskonstruktör till Forsmark
2025-10-23
På Forsmark spelar denna grupp en avgörande roll i att tolka och implementera strålsäkerhetskrav från SSM i säkerhetsredovisningen. Bli en del av ett sammansvetsat team där du, med stöd av erfarna mentorer, bidrar till Sveriges energiförsörjning. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Anläggningskonstruktör omsätter du tolkningar av författningskrav till tydlig och korrekt säkerhetsredovisning. Du hör till ett team om nio personer, med fokus på att förvalta och utveckla viktig dokumentation i samarbete med interna experter och får stöd av en senior mentor.
Du erbjuds
• En roll med stora möjligheter att bidra till samhällsviktig verksamhet, med dedikerad handledning från en senior mentor och ett stöttande team.
• En utbildningsbudget som anpassas utifrån dina kompetenser och intresse
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att tolka och omsätta författningskrav till konkreta säkerhetsredovisningar, samt att aktivt bidra till deras förvaltning och utveckling. Syftet med ditt arbete är att inte bara beskriva vilka krav som ställs utan också beskriva hur anläggningen är utformad och hur den bedrivs.
• Realisera tolkningar i säkerhetsredovisning
• Omsätta och översätta kravtolkning
• Förvalta och utveckla säkerhetsredovisning
• Skriva rapporter
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av arbete inom industri
• God förmåga att tolka komplexa författningssamlingar
• Mycket god skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska
• God teknisk förståelse, gärna inom strålskydd
Det är meriterande om du har
• Dokumenterad erfarenhet av att skriva många rapporter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du initiativtagande och inte rädd för att prova dig fram. Du har inga problem med att kontakta personer på andra avdelningar för att få fram den information du behöver. Du är målmedveten och känner ett stort ansvar för ditt arbete och dess kvalitet.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Forsmark här
Enligt avtal
