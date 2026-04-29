Anläggare med svetskompetens - Luleå

2026-04-29


Nkraft växer och söker nu en erfaren anläggare med svetskunskap till ett långsiktigt projekt i Luleå.
Det här är ett stabilt uppdrag med omgående start och en projekttid på cirka 2 år - perfekt för dig som vill ha kontinuitet och jobba i ett seriöst projekt.

Publiceringsdatum
2026-04-29

Om tjänsten
Du kommer arbeta med mark- och anläggningsarbete med fokus på VA, där svetsning av rör ingår som en viktig del av arbetet.

Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbete inom VA
Svetsning av VA-rör (t.ex. PE-rör)
Schakt, läggning och installation av ledningar
Samarbete med maskinförare och övriga i arbetslaget

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av anläggningsarbete inom VA
Har svetskompetens för rör (PE-svetsning/elmuff/stumsvetsning)
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
Trivs med att jobba i team och i projektmiljö
Har B-körkort

Vi erbjuder:
Långsiktigt projekt (ca 2 år)
Måndag-fredag
Lön enligt kollektivavtal
Boende kan ordnas vid behov
Trygg anställning med bra villkor

Start: Omgående
Ort: Luleå

Intresserad?
Skicka in din ansökan via vår hemsida eller kontakta oss direkt.
Dino@nkraft.se
076-304 68 06

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta)
941 31  PITEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Carl-David Almqvist
0730594612

Jobbnummer
9882517

