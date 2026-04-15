Anläggare inom gatuenheten
2026-04-15
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar markarbeten vid nybyggnation och renovering som tex plattläggning, stensättning, kantstensarbeten, schaktning och enklare VA-arbeten samt andra förekommande arbetsuppgiften inom anläggning. Du arbetar dagligen med maskiner, verktyg och utrustning och ser till att dessa används på ett säkert och korrekt sätt. Arbetet är fysiskt och sker till största delen utomhus, i nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper. Arbetstiderna är 07:00-15:45.
Kvalitet och säkerhet är en självklar del av ditt arbete. Du medverkar i riskbedömningar, utför egenkontroller och bidrar till att arbetet uppfyller tekniska krav och riktlinjer. Du är uppmärksam på risker och avvikelser och bidrar aktivt till en trygg och välfungerande arbetsplats.
I tjänsten ingår även beredskap.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom bygg och anläggning eller motsvarande praktisk erfarenhet av anläggningsarbete. Du har arbetslivserfarenhet av anläggningarbeten och trivs med med att arbeta både självständigt och i team. Du ska kunna ta ett stort ansvar och driva arbetena självständigt.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Har du dessutom utbildning i arbete på väg, säker schakt, heta arbeten samt erfarenhet av stensättning är detta meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi tror att du är ansvarstagande, engagerad och positiv i din natur. Social kompetens och samarbetsförmåga är av stor betydelse för att du ska trivas och lyckas i rollen. Utöver detta är det avgörande att du har ett tydligt säkerhetstänk för att främja en god och trygg arbetsmiljö för dig och dina kollegor.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med urvalsfrågor, dina svar är därför viktiga för vår bedömning.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Gatuenheten är en del av avdelningen för Gata, Park och Natur som ansvarar för drift och underhåll på allmän platsmark samt natur- och friluftsområdena i Lunds kommun.
Vi är 28 personer på gatuenheten som arbetar med väghållningsområde, drift och underhåll av gator och gång- och cykelbanor, hantering av grävningstillstånd, renhållning och vinterväghållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, trafikanordningsplaner, markupplåtelser, brokonstruktioner, felanmälan och synpunktshantering samt spårväg mellan Lund- ESS som vi sköter drift och underhåll på.
Vi på gatuenheten jobbar tillsammans för att utveckla verksamheten och Lunds kommun. Enheten genomsyras av bred kompetens och en teamkänsla som bygger på tillit och glädje. Utvecklingsfrågor är viktiga för oss med mål om att ytterligare förstärka Lund som en attraktiv kommun att bo och verka i.
Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar i arbetsprocesser och i samarbete med interna och externa aktörer. Du kommer att ingå i ett team som arbetar med att se till att vår kommun hålls i ett bra och säkert skick. Som medarbetare hos oss blir du en del av detta utvecklingsarbete. Vi är måna om att du ska trivas tillsammans med oss.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Jonni Gend, Vision 046-3596987 Jobbnummer
9856816