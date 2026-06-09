Sommarvikarier till Bandhagen Örbys hemtjänst
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Bandhagen Örbys hemtjänst söker engagerade undersköterskor för arbete på tim- samt sommarvikariat. Arbetstiderna är: dagtid kl. 07.00–15.35 med 45 minuters rast, kvällstid 15:20-22:15 med 30 minuters rast. Du arbetar varannan helg.
Vårt upptagningsområde är Bandhagen, Örby och Högdalen. Vi utför både planerade insatser och larm och vår lokal finns i Högdalen.
Din roll
Som undersköterska hos oss ger du god omvårdnad och social omsorg till våra omsorgstagare enligt biståndsbeslut. Du hjälper till med personlig omvårdnad, tillsyn och bidrar till en meningsfull och trygg vardag.
I arbetet ingår även att:
Dokumentera i omsorgstagarens sociala journal
Ha kontakt med anhöriga
Samverka med kollegor och andra yrkesgrupper
Du förflyttar dig mellan omsorgstagare till fots eller med elcykel.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Skyddad yrkestitel som undersköterska
Tidigare erfarenhet av att jobba inom hemtjänst
Datorvana för dokumentation och rapportering
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Kunna cykla (elcykel)
Vid denna rekrytering lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är:
Stabil: Du är trygg, stresstålig och har en personlig mognad.
Serviceinriktad: Du är serviceinriktad och lyhörd för omsorgstagarens behov.
Samarbetsvillig: Du har god samarbetsförmåga, delar med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra.
Empatisk: Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.Övrig information
Du ansöker genom att bifoga ditt CV samt besvara några urvalsfrågor.
Vi ser fram emot din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs sdf, Hemtjänst Bandhagen Örby Kontakt
Enhetschef
Loreto Saldana loreto.saldana@stockholm.se Jobbnummer
9953855