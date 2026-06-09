Köksbiträde/lokalvårdare Vimmerby folkhögskola
Region Kalmar län / Restaurangbiträdesjobb / Vimmerby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Vimmerby
2026-06-09
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Vimmerby folkhögskola söker dig som gillar variation i vardagen till en tjänst som innebär arbete som köksbiträde, lokalvårdare samt även arbete med klädvård. Till största delen kommer du arbeta som köksbiträde där arbetsuppgifterna innebär att vara behjälplig med de flesta förekommande uppgifterna i ett kök, så som kallskänk, bakning, servering, kassahantering, städning och diskning. På Vimmerby folkhögskola har vi som mål att servera god, näringsrik och vällagad mat i en trygg och välkomnande miljö.
Arbetet som lokalvårdare innebär främst att ansvara för städning av egna områden, ersätta ordinarie lokalvårdare vid frånvaro, hjälpa till vid storstädning och andra större projekt inom lokalvården. Arbetet med klädvård innebär att tvätta, sköta och organisera vårt kostymförråd.
Hos oss får du möta människor i olika åldrar med skilda kulturella bakgrunder, livssituationer och förutsättningar. Skolans motto och värdegrund ligger till grund för vårt förhållningssätt till arbetet och varandra. Serviceverksamheten är en viktig del av den helhet som vi strävar efter för våra deltagare. Arbetstiderna är måndag-fredag.
Tjänsten är ett vikariat under ett år med start 260810, med eventuell möjlighet till förlängning.
Om dig
Du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom restaurang, skolkök eller storhushåll samt erfarenhet av lokalvård.
Du kan arbeta självständigt men trivs lika bra med att arbeta i grupp. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du behöver vara både noggrann och kvalitetsmedveten. Du har god initiativförmåga, arbetar självständigt inom givna ramar och är ansvarskännande i ditt arbetssätt. Du ska vara trygg i dig själv och ha en humanistisk och positiv människosyn. Att lyssna, kommunicera och lösa situationer på ett konstruktivt sätt är en förutsättning för att vårt arbete tillsammans ska fungera. Du samverkar med den övriga pedagogiska verksamheten på skolan för deltagarnas bästa. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att få arbeta i en utvecklande och inspirerande folkhögskolemiljö där skolan ligger centralt och naturskönt i Vimmerby. Vimmerby folkhögskola har en verksamhet som består av allmän kurs på grund- och gymnasienivå, sex yrkesutbildningar, profilkurser och en stor seniorkurs. Dessutom har vi en hel del kortkurs- och konferensverksamhet. Vi har cirka 40 medarbetare och cirka 220 deltagare på våra långa kurser. Vimmerby folkhögskola är en av fyra folkhögskolor inom Region Kalmar län.
Köket på Vimmerby folkhögskola tillagar i möjligaste mån mat från grunden. Vi har som målsättning att använda ekologiska och kravmärkta produkter i vår matlagning. Vi serverar frukost, för- o eftermiddagsfika, lunch och kvällsmat på vardagarna. Vi lagar även maten till våra konferenser och andra besökande.
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Bryggaregatan (visa karta
)
598 35 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regional bildningsverksamhet Kontakt
Johanna Petersson, Kommunal 072-4658420 Jobbnummer
9953856