Samordnare Inom Social Hållbarhet Med Fokus På Integration Och Andts
Länsstyrelsen i Södermanlands län / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-06-09
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Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Nu söker vi en samordnare till Enheten för social hållbarhet, en av fyra enheter inom Samhällsbyggnadsavdelningen. Tjänsten är på viss tid under 6 månader. Avdelningen ska bidra till att främja en hållbar utveckling, företagande och social trygghet, liksom till att stärka länets civila beredskap och totalförsvar. Enheten för social hållbarhet ska bidra till ett jämlikt och jämställt Södermanland inom enhetens ansvarsområden; brottsförebyggande, folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Du kommer att arbeta i en engagerad arbetsgrupp där varje medarbetare bidrar med sina kunskaper från olika expertområden.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten inriktas på enhetens uppdrag inom integration och ANDTS- (alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spel-) prevention.
Utifrån givna ramar kommer du ha ansvar för att självständigt genomföra och rapportera myndighetens ANDTS-förebyggande arbete. Under anställningstiden kommer du bland annat följa upp det regionala åtgärdsprogrammet för ANDTS och rapportera arbetet. En prioriterad insats är stödet till kommunerna i att implementera metoden "Krogar mot knark". Detta sker delvis i samverkan med enhetens brottsförebyggande samordnare.
Tillsammans med övriga medarbetare inom integration kommer du vara en del av det strategiska, regionala arbetet för att främja kommunernas beredskap- och mottagningskapacitet, samhällsorienteringen och etableringen av nyanlända och ensamkommande barn. Till delar kommer du ansvara för planering, genomförande och rapportering av hela uppdrag och till delar kommer du ansvara för vissa uppgifter inom integrationsarbetet.
Kunskapsfrämjande och stödjande arbete är en viktig del av tjänsten. I arbetet ingår att sammankalla och leda möten och nätverk. Dagliga kontakter med yrkesverksamma i länets kommuner, andra myndigheter och organisationer ingår och det är därför av stor vikt att du har lätt för att kommunicera muntligt och skriftligt. Samverkan sker både regionalt, lokalt och nationellt. Resor, främst inom länet, förekommer normalt i tjänsten.
I arbetet ingår även att ta fram underlag, svara på remisser och att skriva rapporter
Kvalifikationer och profil
Du ska ha;
högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
erfarenhet från tidigare arbete inriktat på integration, asylmottagning, bosättning och/eller etablering av nyanlända, eller från preventionsinriktat ANDTS-arbete.
flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor och av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
dokumenterad erfarenhet av att leda och driva processer.
B-körkort.
Det är meriterande om du har;
dokumenterade kunskaper om preventionsinriktat ANDTS-arbete.
dokumenterad erfarenhet eller kunskaper om arbete med statistik och uppföljning i digitala verktyg.
en bred kunskap om sociala hållbarhetsfrågor.
Du är;
öppen, nyfiken och kommunikativ.
självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
bra på att skapa och upprätthålla goda, yrkesmässiga relationer.
initiativtagande och drivande i processer.
bra på att samordna andra och knyta kontakter mellan aktörer.
har förmåga att arbeta med processer och uppgifter parallellt.Om tjänsten
Anställningenär tidsbegränsad 6 månader och omfattar heltid (100%). Tjänsten fördelas cirka 60/40 procent mellan ANDTS-/integrations uppdragen. Tillträde snarast möjligt.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Anne-Louise Gjuse. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och övriga handlingar senast den 12 juli 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
I ansökan ombeds du svara på ett antal obligatoriska frågor om dina tidigare erfarenheter och kunskaper som är nödvändiga för tjänsten. Svaren behöver kunna styrkas genom din CV och övriga bifogade handlingar. På grund av semesterperioden kan intervjuerna för tjänsten dröja något.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
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Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Södermanlands Län
(org.nr 202100-2262), https://www.lansstyrelsen.se/
Stora Torget 13 (visa karta
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611 86 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Forsberg, ST 010-2234000 Jobbnummer
9953859