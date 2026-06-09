Väktare med Butikskontrollant utbildning
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2026-06-09
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Butikskontrollanten är en väktare som arbetar med att förebygga och ingripa mot stölder i butiksmiljö, man jobbar i civila kläder. Risken för våld och hot ställer vi på VBO Security AB höga krav på individens förmåga att läsa av situationer och personer innan eller i samband med ett ingripande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: contact@vbosecurity.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikskontrollant". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare V B O security AB
(org.nr 559286-1099)
Järvstigen 27 (visa karta
)
974 53 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
V B & security AB Jobbnummer
9953852