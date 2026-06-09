Väktare med Butikskontrollant utbildning

V B O security AB / Väktarjobb / Luleå
2026-06-09


Visa alla väktarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos V B O security AB i Luleå

Butikskontrollanten är en väktare som arbetar med att förebygga och ingripa mot stölder i butiksmiljö, man jobbar i civila kläder. Risken för våld och hot ställer vi på VBO Security AB höga krav på individens förmåga att läsa av situationer och personer innan eller i samband med ett ingripande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: contact@vbosecurity.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikskontrollant".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
V B O security AB (org.nr 559286-1099)
Järvstigen 27 (visa karta)
974 53  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
V B & security AB

Jobbnummer
9953852

Prenumerera på jobb från V B O security AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos V B O security AB: