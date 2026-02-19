Anläggare
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Fordon och anläggning
Enheten fordon och anläggning består av mekverkstad, skyltverkstad och anläggninsverkstad.
Enheten innefattar även en fordonsorganisation, som ansvarar för personbilarna som används inom Region Gotlands verksamheter.
I mekverkstaden genomförs reparationer och underhåll av fordon, maskiner och utrustning. Skyltverkstaden tillverkar skyltar och material som används av verksamheterna inom Region Gotland. I anläggningsverkstaden sköter man om utrustning, lekplatser och andra anläggningar i utemiljöer som ägs av Region Gotland för att erbjuda allmänheten en trivsam park-, natur- och stadsmiljö.
Vi är ett team som idag består av åtta engagerade anläggare. Vi är ett engagerat och nyfiket team som ser värdet i att stödja och dela med sig av varandras erfarenheter och kunskaper. Man behöver också vara nyfiken på nya tekniker och följa utveckling inom området. För oss är det viktigt att samarbeta med varandra och att ta ett gemensamt ansvar för våra uppdrag. Vi kompletterar varandras kompetenser vilket göra att det är viktigt att din inställning till att vilja lära och ta del av andras kunskaper finns där. Vi har god stämning och gott samarbete i vårt team som vi vill att du blir en del av.
Vi söker just nu två medarbetare till våran fantastiska enhet.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare hos oss får du en omväxlande och aktiv vardag där du får vara med och skapa fina miljöer för medborgarna att njuta av.
Tillsammans med oss dina kollegor i anläggningsverkstaden kommer du att arbeta med allt från byggnationer och nyanläggningar till reparationer av lekplatser, staket, uteplatser, stensättningar och lekutrustning. Du kommer att vara utemiljöer på olika platser runtom på Gotland och jobba i varierande projekt, vilket innebär att du får se och lära dig nya saker hela tiden.
I dina arbetsuppgifter ingår även underhåll av regionens offentliga miljö och anläggningar, snöröjning, maskinarbeten med exempelvis hjullastare, grävmaskin, truck med mera.
Beredskapstjänstgöring kan ingå.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant utbildning inom något av områdena anläggning, byggnation/snickeri. B-körkort manuell växellåda är ett krav för tjänsten. Du har minst ett par års erfarenhet av arbete inom bygg, anläggning eller bedöms likvärdigt av arbetsgivaren.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från drift och underhåll av offentliga miljöer och utrustning samt besiktning av lekutrustning. Vi ser också gärna att du har utbildning av truck/hjullastare/grävmaskin, sten och betong arbeten. Även motorsågskörkort AB, arbete på väg, BE-körkort, skylift behörighet, ses som en styrka. Har du god datorvana är även det en fördel, då vi dokumenterar vårt arbete samt rapporterar vår tid på datorer och i mobiltelefoner.
Arbetet kräver att du är noggrann och utför dina arbetsuppgifter på ett omsorgsfullt och grundligt sätt. Du är serviceorienterad och lägger stor vikt vid att det egna arbetet ska komma andra människor till nytta och är uppmärksam gällande andras önskemål och behov. Du är bra på att samarbeta med andra människor och uppskattar att jobba i team. Du är lyhörd och kommunicerar med arbetskamrater och kunder på konstruktivt sätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Då vi arbetar inom olika verksamhetsområden kommer utdrag ur belastningsregistret krävas.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
