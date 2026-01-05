Anhörigstödjare semestervikarie 2026
2026-01-05
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Anhörigstödet i Bollnäs söker nu engagerad medarbetare till vår dagverksamhet under sommaren.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för våra gäster och deras anhöriga.
Du arbetar för att den närstående får en aktiv och meningsfull dag tillsammans med andra. Du medverkar till att skapa en trygg och social miljö med aktiviteter och samtal.
Du planerar och genomför aktiviteter tillsammans med övriga i arbetsgruppen.
Anhörigstödets dagverksamhet arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt, där målet är en trevlig och innehållsrik dag.
Kompetensprofil
- Utbildning: Undersköterska, omvårdnadsprogram
- Körkort: B-körkort
- Erfarenhet: Arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg, erfarenhet av demensvård är meriterande
- Du har fyllt 18 år
- Goda kunskaper i svenska
- Genuint intresse för människor och service
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du kommunicerar tydligt och har förmåga att bemöta människor med empati och respekt.Anställningsvillkor
Ekonomitid
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland!
Socialförvaltningen, Anhörigstöd
