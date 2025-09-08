Androidutvecklare
Bakgrund:Android apputvecklare till Appteamet/fabriken. Vi har flera initiativ där vi har iOS versionen redan för diagnosspecifika patientappar, men behöver komma ikapp med utvecklingen för Android. Uppdragsbeskrivning:
Utveckla diverse diagnosspecifika appar för Android. Att leverera:
Kompetensprofil konsult:
Produktutvecklings-mindset
Har en analytisk approach till komplexa problem
Trivs i en föränderlig miljö
Trivs i att jobba i små sammansvetsade team
Nyfiken, positiv och ansvarstagande
Enkelhet före komplexitet
Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp
Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av agila arbetssätt
Nödvändig kompetens: Högskoleutbildning IT eller motsvarande erfarenhet
Minst åtta års erfarenhet av apputveckling, Android.
Android-utveckling, Kotlin
Önskvärd kompetens:
Erfarenhet och kunskap av arbete med tillgänglighet
Erfarenhet av dataskydd, Data Protection by Default by Design
God kännedom inom system- och applikationssäkerhet
"Vi vill höra från dig" "Tveka inte - skicka din ansökan till kumud@vipas.se
