Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Andre Fartygsingenjörmed placering i Norrköping
Sjöfartsverkets isbrytare spelar en avgörande roll för att hålla sjöfarten igång under vinterhalvåret. Genom isbrytarassistans säkerställer vi att handelssjöfarten kan ta sig fram även under svåra isförhållanden i våra farleder. Under den isfria delen av året bidrar isbrytarna till andra viktiga uppdrag såsom farledsunderhåll, reparationer av sjösäkerhetsanordningar och andrtekniska insatser längs kusten. Nu söker vi en andre fartygsingenjörer som vill bli en del av besättningen ombord och bidra till detta viktiga uppdrag!Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som andre fartygsingenjör kommer du i nära samarbete med teknisk chef och förste fartygsingenjör arbeta med fartygets tekniska drift och underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även vaktgång under isbrytarsäsong. Vidare utförs arbetet i enlighet med fartygets kvalitetssystem och underhållssystem. Vid behov kan du komma att vikariera som förste fartygsingenjör.
Du anställs på Sjöfartsverkets Rederi vilket innebär att du även kan komma att tjänstgöra på andra fartyg inom flottan. Just nu söker vi en andre fartygsingenjör till Isbrytare.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som andre fartygsingenjör krävs att du har följande enligt STCW Manila:
• Lägst behörighet maskinbefäl klass V
• Giltigt läkarintyg för sjöfolk
• Certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning
• Certifikat för avancerad brandbekämpning
• Certifikat för grundläggande sjukvårdsutbildning
• Certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Examen maskinbefäl klass II eller högre
Minst 1 år erfarenhet i befattningen.
• Erfarenhet av elarbeten
• Arbetat med ISM och kvalitetssystem
• Erfarenhet från arbete i isbrytarverksamhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där förmåga att ha helhetssyn, vara ansvarstagande och en god problemlösare värderas högt. Du delar gärna med dig av dina kunskaper till andra. För att lyckas i rollen som andre fartygsingenjör ställs även krav på gott samarbete och god kommunikationsförmåga.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas våren 2026.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Christine Bergius, christine.bergius@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.Så ansöker du
Registrera din ansökan, tillsammans med aktuellt sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen för att styrka dina behörigheter och certifikat, senast den 22 februari 2026.
Diarienummer: 25-00726
