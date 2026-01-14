Anbudsingenjör - Mark och Anläggning
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vinna affärer - och göra det tillsammans med ett bolag som verkligen bryr sig?
Pilbäck Mark & Anläggning (PMA) är ett familjeföretag med hjärtat i mark- och anläggningsbranschen. Sedan starten 2011 har vi vuxit tillsammans med våra kunder och medarbetare till en stabil och uppskattad aktör i Stockholmsregionen. Idag är vi cirka 35 anställda, samarbetar med lika många underentreprenörer och driver projekt inom bland annat ledningsbyggnad för el, fjärrvärme och fjärrkyla samt grundläggning för bostäder och kontor.
Hos oss är kultur lika viktigt som resultat. Arbetsglädje, Familjeanda, Passion och Nyfikenhet, tillsammans med Transparens och Öppenhet, präglar vår vardag. Vi vill också göra skillnad på riktigt - därför har vi ett tydligt mål att vara helt fossilfria till 2035 och arbetar aktivt för att minska byggbranschens klimatavtryck.
Om rollen - där affär, teknik och strategi möts
Som Anbudsingenjör hos PMA får du en central och affärskritisk roll. Det är här många av våra projekt börjar - och du är med och formar dem från första stund.
Du ansvarar för att analysera förfrågningsunderlag, förstå kundens behov och omvandla detta till genomtänkta, konkurrenskraftiga anbud. Du jobbar nära projektledning, inköp, produktion och ledning för att samla rätt kompetens, ta fram träffsäkra kalkyler och säkerställa att varje anbud håller hög kvalitet - både tekniskt och affärsmässigt.
Utöver att lämna anbud följer du upp utfall, drar lärdomar och bidrar aktivt till att utveckla våra arbetssätt, processer och verktyg. Det här är en roll för dig som vill påverka, förbättra och vara med och vinna affärer - på riktigt.
Du rapporterar till vVD och arbetar självständigt med stor tilltro till din förmåga.
Vem är du?
Du är analytisk, strukturerad och affärsdriven - men också prestigelös och samarbetsinriktad. Du gillar att ha ansvar, tycker om att arbeta med siffror, teknik och struktur och trivs i gränslandet mellan detalj och helhet.
Du kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, på svenska och gärna även engelska. Du har förmågan att se vad som är viktigt i ett förfrågningsunderlag och kan omvandla komplex information till ett tydligt och vinnande anbud.
Framförallt delar du våra värderingar och vill vara en del av ett bolag där människor trivs, utvecklas och stannar.
Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet
Erfarenhet av analys, kalkylering eller anbudsarbete
Mycket god svenska i tal och skrift
God digital vana och ett strukturerat arbetssätt
Meriterande
Utbildning som byggingenjör eller civilingenjör
Erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen
Vana av kalkyl- och anbudsverktyg
God engelska i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Hos PMA får du:
En nyckelroll i ett stabilt och växande bolag
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka på riktigt
En familjär kultur där människor bryr sig om varandra
Engagemang i hållbarhet och framtidens byggande
Trygga villkor med kollektivavtal och certifierade ledningssystem
Din anställning
Lön: Månadslön
Omfattning: Heltid
Provanställning: Ja
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse. Intervjuer genomförs löpande.
Placering: Hägersten
Vid nyanställning genomför vi testning, referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll - som en del av vårt systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pilbäck Mark & Anläggning AB
(org.nr 556851-5992) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9683011