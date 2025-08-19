Amcor Lidköping söker Produktionsledare!
2025-08-19
Om Amcor
Amcorkoncernen är en global ledare inom förpackningslösningar för konsument- och hälsovårdsprodukter.
Med branschledande innovationsförmåga, global räckvidd och teknisk expertis hjälper vi våra kunder att växa och möta behoven hos miljontals konsumenter varje dag. Vårt uppdrag är att tillsammans lyfta våra kunder, forma liv och skydda framtiden!
Företagskulturen präglas av öppen, tydlig och prestigelös kommunikation, vilket även gäller för anläggningen i Lidköping. Hos Amcor i Lidköpings utvecklar och tillverkar våra 120 anställda innovativa förpackningslösningar främst till livsmedelsindustrin. Hela tiden, och i alla våra relationer, strävar vi efter att vara pålitliga, fördomsfria, innovativa, fokuserade och socialt ansvarsfulla. Vi drivs av resultat och håller vad vi lovar. Vi inspirerar, vi lyssnar och vi förenklar.
Vi söker nu en produktionsledare till Amcor Lidköping, för att skapa de bästa förutsättningarna för vår utveckling framåt. Vi erbjuder dig en roll där medarbetare, ledarskap och produktion möter varandra i en tillverkande processindustri. För att trivas i rollen är det viktigt att du motiveras av att se dina medarbetare växa och ta ansvar samt brinner för att coacha dina medarbetare till ett framgångsrikt team. I rollen ingår också att arbeta med ständiga förbättringar och flexibilitet inom arbetsgruppen, i syfte att bidra till ökad operational excellence inom Amcor Lidköping.Dina arbetsuppgifter
Som produktionsledare är du ytterst ansvarig för att leda och utveckla personal och se till att produktionen kontinuerligt utvecklas och förbättras. Du ansvarar för att avdelningen levererar i rätt tid, till rätt kvalitet med rätt bemanning. Detta sker i ett nära samarbete med övriga funktioner i företaget där du är första linjens chef med ansvar för ca 25-30 medarbetare. I din grupp har du även teamledare till din hjälp. Du rapporterar till produktionschefen och ingår i produktionsledningen tillsammans med produktionschef, underhållschef samt övriga produktionsledare.
Huvudsakliga ansvarsområden:
- Personalansvar (kompetens, sjukfrånvaro, löner, H&S, medarbetar- & teamutveckling mm).
- Planera och leda det dagliga arbetet i nära samarbete med teamledare.
- Arbeta med gällande rutiner, affärssystem, saldon och inventeringar.
- Ansvara för arbetsmiljö och säkerställa efterlevnad av H&S, produktsäkerhet och kvalitet.
- Driva förbättringsarbete och utveckla avdelningens LEAN-arbete.
- Följa upp och arbeta med nyckeltal (KPI:er) och mål för avdelningen.
- Säkerställa rätt bemanning genom rekrytering, onboarding och utveckling av medarbetare.
- Kommunicera rutiner, instruktioner, regler och se till att dessa efterlevs.
- Hålla dig uppdaterad och efterleva lagar och andra krav inom ansvarsområdet. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs 3-5 års erfarenhet av ledande befattning samt ett genuint intresse av att på ett inkluderande sätt leda och coacha team och individer mot uppsatta mål. Du behöver ha mycket god analytisk förmåga, vara lösningsorienterad samt ha god administrativ förmåga. Du behöver kunna skapa struktur genom tydlig och transparent kommunikation samt genom att tillämpa riktlinjer, arbetssätt och metoder enligt Amcors ledningssystem. En högskoleingenjörsutbilding inom teknik är meriterande för rollen.
Du är trygg i att fatta beslut och har en processförståelse samt erfarenhet av förbättringsarbete och LEAN. God svenska och engelska samt goda IT-kunskaper är ett krav.
Som person är du trygg, tydlig, ansvarstagande och har lätt att samarbeta. Du är positiv, strukturerad, kommunikativ och flexibel. Du har ett personligt driv att utveckla dig själv, dina medarbetare och vår verksamhet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med månadslön och arbetstiden är dagtid.
Tillträde sker snarast möjligt, enligt överenskommelse.Övrig information
Vi ser fram emot att få din ansökan senast 250907 men urval sker löpande, så vänta inte!
Vid frågor kontakta antingen production manager Klara Renholm, 0510-310017 eller HR-manager Kristina Oldin 070-0286515 Ersättning
