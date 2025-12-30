Ambulerande receptionist
Omfattning: Du har möjligheten och viljan att jobba motsvarande en heltidstjänst när tillfälle ges. Arbetstider: Vardagar under kontorstid Ort: Stockholmsområdet Startdatum: januari Anställningsform: Särskild visstidsanställning
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Som ambulerande receptionist hjälper du våra kunder vid tillfälliga behov och arbetstoppar, vilket ger dig bred branscherfarenhet och chansen att testa på hur det är att arbeta på en rad olika arbetsplatser. Våra kunder är verksamma inom flertalet branscher och du kan därför bemanna hos allt från ett nystartat designföretag till en framgångsrik advokatbyrå. I rollen får du en fantastisk möjlighet att bygga upp ditt CV, bli inspirerad av olika branscher och skaffa ett värdefullt kontaktnät.
Vem vet, kanske ett av dina uppdrag leder till en fast anställning hos företaget du varit utbokad till så småningom. Möjligheterna är enorma!
DIN ROLL
Dina arbetsuppgifter kommer vara inom ramen för kontorsservice och kan exempelvis innebära att:
Ta emot besökare i receptionen
Växel-, telefon- och mailhantering
Förbereda inför möten/ event samt beställa luncher och fikabröd
Post- och budhantering
Se till att kök och kontorsytor är rena och välkomnande
Kontakt med leverantörer
Administrativa arbetsuppgifter
Som ambulerande receptionist har du både schemalagda fasta tider, men är också redo att rycka ut och hjälpa våra kunder med kortare framförhållning när behovet uppstår.
VEM ÄR DU?
Du vill skaffa meriterande arbetslivserfarenhet inom kontorsservice.
Du har tidigare erfarenhet inom service, exempelvis från butik eller restaurang.
Det är meriterande om du tidigare har studerat eller arbetat utomlands.
Du är prestigelös, flexibel och lösningsorienterad.
Du lever efter mottot att ingenting är omöjligt!
Du trivs med att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter.
Du strävar efter att alltid göra det lilla extra.
Du har ett nyfiket sinne och god social förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya situationer och arbetsuppgifter.
Du kan prata och skriva obehindrat på både svenska och engelska.
Du har en gymnasieutbildning.
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd hos Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård. Se filmen nedan för en större inblick i rollen och läs mer här om du vill veta mer om rollen som ambulerande receptionist!
