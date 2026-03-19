Ambulanssjukvårdare för timanställning i Skåne
Falck Ambulans AB / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-03-19
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falck Ambulans AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Trelleborg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Falck Ambulans erbjuder tjänster inom prehospital akutsjukvård och utför ambulansverksamhet i Östergötland, samt Skåne från och med 1 oktober 2026. Våra verksamheter kännetecknas av att alltid sätta patientens bästa i centrum, en hög kvalitet, en väl utvecklad arbetsmiljö och fokus på utveckling av ambulanssjukvården.
Är du ambulanssjukvårdare och vill vara en del av Falcks nya uppdrag i Skåne?
Med start den 1 oktober 2026 tar Falck över ambulansdriften i distrikt Skåne 2 (Eslöv, Hörby, Höör, Löddeköpinge, Lund, Sjöbo, Skurup och Ystad). Vi söker nu engagerade och professionella kollegor som vill arbeta på timbasis och bidra till en trygg och högkvalitativ ambulansvård för medborgarna i Skåne.
Detta är en unik möjlighet att komma in från start och bli en värdefull del av vårt nya team. Vi söker dig som vill ha flexibiliteten i en timanställning men samtidigt vara en del av en stabil och framåtlutad organisation.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
• Utbildad ambulanssjukvårdare med minst 2 års erfarenhet i yrket alternativt som undersköterska i slutenvården
• C1-körkort med god körvana och lokalkännedom.
• God fysisk förmåga då tunga lyft av patient förekommer samt simkunnig 200 meter valfritt simsätt.
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Prehospital Sjukvårdsledning (PS)
• Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll med ett gott omdöme i akuta situationer. Du är en utpräglad lagspelare som värdesätter ett gott samarbete med kollegor och andra vårdgivare, och du bemöter alltid patienter och anhöriga på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. Du känner igen dig i Falcks Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig:
• En spännande nystart: Bli en del av vårt team från dag ett när vi startar upp Falcks nya ambulansverksamhet i Skåne.
• Flexibilitet: En timanställning som ger dig möjlighet att kombinera arbete med andra åtaganden.
• Trygga villkor: Anställning enligt kollektivavtal.
• Ett starkt team: Bli en del av en global ledare inom ambulanssjukvård med engagerade chefer och kollegor.Övrig information
• Anställningsform: Timanställning, utifrån verksamhetens behov
• Placering: ditt arbetsområde är Skåne distrikt 2. Ange i din ansökan vilken eller vilka av våra stationer du är mest intresserad av att utgå från (Eslöv, Hörby, Höör, Löddeköpinge, Lund, Sjöbo, Skurup, Ystad).
• Rekryteringsprocessen inkluderar flera steg, bland annat intervju, fystest och körtest. Vi genomför även bakgrundskontroller i form av kontroll hos IVO/SoS samt utdrag ur polisens belastningsregister. Intyg på simkunnighet kommer att efterfrågas
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Falcks Regionchef Anna Sandstedt på anna.sandstedt@falck.com
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 26-04-15! Urval och intervjuer sker från och med aprils andra hälft. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falck Ambulans AB
(org.nr 556280-7395)
För detta jobb krävs körkort.
Falck Ambulans
9808380