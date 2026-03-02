Ambulanssjukvårdare
2026-03-02
Vill du ha ett självständigt jobb och utmanas i varje patientmöte? Gillar du att arbeta i team och lösa problem tillsammans? Sök ett livsviktigt jobb hos oss där inget arbetspass är det andra likt.
Vi söker ambulanssjukvårdare till alla våra stationer. Som ambulanssjukvårdare arbetar du tillsammans med en specialistsjuksköterska för att ge bästa möjliga vård och omvårdnad i patientens hem, på en olycks- eller skadeplats och under transport. På en olycksplats samverkar ni ofta med polis, räddningstjänst och akutläkare.
Med god lokalkännedom om Stockholms län framför du fordonet under utryckningskörning. Du har delegation för att ge syrgasbehandling och ansvarar för den tekniska utrustningen i ambulansen.
Vårt anställningserbjudande
Ett spännande och livsviktigt arbete.
Kollegor med starkt engagemang och hög kompetens.
Stöd till att ta C1-körkort.
5.000 kr i friskvårdsbidrag per år.
Undersköterska med påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård eller motsvarande erfarenhet.
Minst två (2) års erfarenhet som undersköterska.
Erfarenhet akutsjukvård är meriterande.
Övriga krav
B-körkort och god körvana i stadstrafik. C/C1-körkort eller -behörighet är meriterande.
God fysik då tunga lyft ofta förekommer.
Behärska svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Då inget uppdrag är det andra likt är det viktigt att du lätt kan anpassa dig till olika situationer och snabbt kan ändra ditt tillvägagångssätt. I stressade situationer är du lugn och stabil och fokuserar på rätt saker. Du gillar att lösa problem, kan prioritera samt visar gott omdöme när du agerar och fattar beslut. I bemötandet av andra är du vänlig och inger förtroende. Du gillar att arbeta i team och är bra på att samarbeta. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett smidigt och konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och mer information
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! När du klickar på ansökan kommer du att få svara på några frågor. Urval och intervju görs löpande under ansökningstiden.
Din ansökan ska innehålla CV, bevis för undersköterska (från Socialstyrelsen) och ambulanssjukvårdare samt övriga intyg som styrker ditt CV. Du kan ladda upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
I den här rekryteringen ingår körtest och fystest. Vi utför även kontroller hos Socialstyrelsen och begär in utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Övrig information
Du kan komma krigsplaceras inom Ambulanssjukvårdsförvaltningen vid anställning.
Om ambulanssjukvårdsförvaltningen
Ambulanssjukvårdsförvaltningen ansvarar för ambulanssjukvård i Region Stockholm och utför både akuta uppdrag via 112 och specialiserade vårduppdrag som intensivvårdsambulans, och psykiatriska ambulanser. Vi ger vård där människor befinner sig och under transport, i nära samarbete med vårdens övriga aktörer. Genom utbildning, forskning och kontinuerlig utveckling bidrar vi till en trygg och modern ambulanssjukvård i hela länet.https://ambulanssjukvard.regionstockholm.se/
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
