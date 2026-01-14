Ambulanssjukvårdare
2026-01-14
Verksamhetsområde ambulanssjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Ambulanssjukvården breddar sin verksamhet genom att ta över uppdrag med liggande sjuktransport mellan vårdinrättningar. Denna verksamhet ska utföras veckans alla dagar, dag och kväll.
Liggande Sjuktransport är en ny del av ambulanssjukvården och du som söker kommer vara anställd under ambulanssjukvården med stora möjligheter till personlig utveckling om det önskas och anses lämpligt.
Placering av enheterna för Liggande Sjuktransport är Uppsala ambulansstation och Enköping ambulansstation.
Våra anställningskrav
Vi ställer krav på medicinska kunskaper, fysisk uthållighet och förmågan att jobba självständigt och kunna lösa problem. Våra anställningskrav är satta dels för att de krävs för att klara arbetet i sig dels för att förebygga arbetsskador. Anställningskraven på Liggande Sjuktransport ligger också i linje med övriga ambulanssjukvårdens anställningskrav.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Undersköterska med minst tre års erfarenhet från akutsjukvård. Meriterande är vidareutbildning inom ambulanssjukvård. Du ska ha C1/C-behörighet alternativt B-körkort som är utfärdat före 1 juli 1996. Vi lägger stor vikt vid att du har god körvana.
Som sökande ska du ha bra kondition och god fysisk arbetsförmåga. Du ska också lämna in ett intyg att du kan simma (200 m). Uttagningen består av lämplighetstest i form av fystest, körprov, intervju samt ett medicinskt kunskapstest i form av en skrivning. Datum för testdagar meddelas senare.
Läs mer om ambulanssjukvården här: Ambulanssjukvård | Akademiska (https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/ambulanssjukvard/)
Din kompetens
Förutom formella kunskaper och meriter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, stresstålighet samt flexibilitet. Vi söker en person som är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För denna roll krävs det att du är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi erbjuder
Anställning våren 2026. En introduktionskurs genomförs innan kliniskt arbete. Efter godkänt resultat erbjuds du anställning enligt överenskommelse. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister samt körkortsregistret.
Återkommande utbildningsdagar på ambulansstationen samt externa konceptutbildningar.
En potentiell karriärväg för dig som är intresserad av att ta steget till ambulans och yrket som ambulanssjukvårdare eller för dig som jobbat i ambulans men vill jobba lite mer planerat och med ett förväntat lägre tempo.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Enköping: Niklas Rosengren, 070-277 28 44
Facklig kontaktperson för Kommunal kan nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Kom ihåg att bifoga meritförteckning och två referenser (varav minst en ska ha varit din chef). Vänligen ange din körkortsbehörighet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
