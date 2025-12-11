Ambulansen Skaraborg sommarvikariat Undersköterska
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Ambulanssjukvårdens Sjuktransportenhet på Skaraborgs Sjukhus bedriver verksamhet veckans alla dagar, året runt.
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa patientsäkerhet, medicinsk kvalitet, god tillgänglighet samt en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs. Sjuktransportenheten finns på två olika platser i Skaraborg: Skövde och Lidköping. Hos oss är samtliga arbetsinsatser lika viktiga för att helheten ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Vi har en god anda i arbetsgruppen och värdesätter att ha roligt i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom sjuktransport bemannar du ett sjuktransportfordon med plats för upp till två liggande patienter, arbetet innebär att transportera patienter som inte har ett medicinskt vårdbehov men av olika anledningar behöver en liggande transport. Transporterna sker mellan regionens sjukhus, övriga vårdinrättningar, enskilda bostäder och ibland även längre transporter utanför Västra Götalandsregionen. Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska. Vårderfarenhet är meriterande, helst med inriktning inom akutsjukvård. Körkort B är ett krav, C1 eller högre behörigheter är meriterande. God förmåga att framföra fordon krävs. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift och ha en god fysisk kapacitet - fystest ingår i rekryteringsprocessen.
Arbetet kräver självständighet och förmåga att ge patienterna ett gott individuellt bemötande, det förekommer många kontaktytor med andra vårdgivare och vi ser dig som sjuktransportör som vår ambassadör. Vi värderar social kompetens och tjänsten kräver att du som söker är serviceinriktad och alltid sätter patienten i fokus. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, flexibilitet, förmåga att arbeta självständigt och social kompetens. Övrig information
Anställningen innebär arbete dag- och kvällstid samt helger. Placeringsort kan vara på någon av de tre orterna Skövde, Falköping och Lidköping.
Vid tillsättning av tjänst inom ambulansen begärs alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan görs av arbetsgivaren.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
