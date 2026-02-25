Amanuenser till Enheten för undervisningsstöd
2026-02-25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten som utlyses är en amanuenstjänst i studentsupporten på Enheten för undervisningsstöd.
Enheten för undervisningsstöd är en enhet på Lunds universitet som bl.a. verkar för stöd, support och utbildning i de system som förvaltas av enheten. Studentsupporten är en del av enheten som ger support och stöd i de system och processer som riktar sig till studenter. Enheten har i dagsläget sju fastanställda, samt ytterligare ett tjugotal medarbetare från universitetets fakulteter och andra verksamheter.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi lägger stor vikt vid att du som amanuens ska kunna kombinera tjänsten med dina studier, vilket uppnås bland annat genom en samverkan i gruppen kring schemaläggning.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Att arbeta som amanuens i studentsupporten vid Enheten för undervisningsstöd innebär att du är en del av det arbetet som görs kring stöd, support och utbildning i de digitala verktyg som används vid Lunds universitet. Supporten riktar sig främst till studenter men även till viss del personal. Du kommer huvudsakligen arbeta i supporten med stöd och råd till användare av digitala verktyg. Därutöver ingår arbete med att hålla guider och annan information till användare uppdaterade. Du kommer att jobba både självständigt och tillsammans med andra studenter, samt personalen i enheten. Du kommer att få utbildning i relevanta verktyg och stegvis skolas in i arbetsuppgifterna av dina kollegor. Inga förkunskaper krävs.
Krav för anställningen är:
• Du ska vara aktivt studerande på Lunds universitet. Du ska ligga i fas med dina studier. Bakgrunden till detta är att vi är angelägna om att du kan utföra arbetet utan att det inkräktar på dina studier.
• Du ska ha mycket goda kunskaper i det svenska och engelska språket, i såväl tal som skrift då arbetet i stor utsträckning består i att kommunicera via vårt ärendehanteringssystem samt via Zoom.
• Du ska ha en god analytisk förmåga och servicekänsla, vara kvalitetsmedveten och kunna kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
• Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och i grupp. Du har förmåga att ta initiativ för att kunna lösa mer komplexa supportärenden samtidigt som du kan ta hjälp av kollegor vid behov.
• Du ska kunna hantera en varierade arbetsbelastning där trycket på supporten ökar i samband med terminsstart och terminsslut.
• Du ska vara en flexibel lagspelare med god samarbetsförmåga och ansvarskänsla - du som får denna anställning har tillsammans med teamet stort ansvar över att arbetsfördelning och kommunikationen med användarna fungerar väl.
• I studentsupporten erbjuder vi på bestämda tider personlig service via Zoom och du ska känna dig bekväm med att möta användare som söker direktsupport genom videosamtal i Zoom.
Meriterande för anställningen är:
• Att du har kännedom om universitetets övergripande struktur och uppbyggnad och i synnerhet rollen som Enheten för undervisningsstöd har på universitetet.
• Att du har kunskap om de olika system och digitala läroverktyg som används på Lunds universitet. Det gäller i synnerhet, men inte enbart, Canvas, LU konto och Zoom.
• Att du har utbildning inom de olika system och digitala läroverktyg som används på Lunds universitet. Det gäller i synnerhet, men inte enbart, Canvas och Zoom.
• Att du tidigare arbetat med ärendehanteringssystemet Halo.
Övrigt
Anställningen är en amanuensanställning på 10-25% med tillträde den 31 augusti 2026 eller enligt överenskommelse och avslutas den 17 januari 2027.
Anställningar till amanuenstjänster sker terminsvis och vi ser en fördel i att du har planerade studier fram till och med slutet av höstterminen 2027 eller längre då vi gärna återanställer amanuenser med rätt kompetens.
Arbetet bedrivs på plats och du som söker denna tjänst behöver under normala omständigheter kunna befinna dig i Lund. Arbetet bedrivs som utgångspunkt genom att du arbetar ett antal (beroende av anställningsgrad) fyra-timmarspass i veckan med vår supportverksamhet.
Intervjuerna kommer som utgångspunkt att genomföras i våra lokaler i Lund.
Så här söker du
Anställningen söks via universitets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla ett CV.
