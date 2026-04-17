Åmål: Financial Supervisor till Phinia
2026-04-17
Ekonomiansvarig
Vi söker en självgående, strukturerad och motiverad person med ett genuint intresse för ekonomi till vår enhet i Åmål. Du prioriterar prestation hos ditt team bestående av fyra medarbetare och drivs av att se människor växa och utvecklas. Du trivs i en internationell miljö och ser samarbete med stora globala kunder som en tydlig fördel.
Vi erbjuder:
En månadslön på 65 000-70 000 kr om du uppfyller alla våra krav
Förskottssemester (betald semester i förväg)
Möjlighet att få bonus redan i år, samt garanterad bonusrätt från 2027, plus mycket mer
Vi söker dig som har:
Examen inom redovisning eller finans
Minst åtta års erfarenhet med successivt ökat ansvar
Erfarenhet av redovisning inom tillverkningsindustri (krav)
Erfarenhet som finans-/ekonomiledare inom tillverkningsindustri med stark affärsförståelse
Dokumenterad erfarenhet av budgetering, prognoser och investeringsutvärdering
Stark ledarskaps- och organisationsförmågaPubliceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Rollen ansvarar för finansiell planering, prognoser och investeringsutvärdering på fabriksnivå, och säkerställer god styrning samt beslutsstöd i linje med affärsstrategin. Du äger budget- och prognosprocesserna och ger insyn i risker, möjligheter och resultatdrivare, samtidigt som du fungerar som en viktig ekonomisk partner till fabriksledningen. Rollen stöttar även ekonomiteamet, stärker tvärfunktionellt samarbete och främjar ekonomiskt ansvarstagande och effektivitet i linje med PHINIAs affärsmodell.
Ansvarsområden:
Leda och ansvara för den månatliga prognosprocessen och säkerställa att den är aktuell, korrekt och samordnad
Stötta arbetet med årlig budget och affärsplan i linje med fabrikens strategiska mål
Analysera affärstrender som påverkar resultatet och identifiera orsaker och lösningar kopplade till resultatrapport, balansräkning och operativa frågor
Ansvara för hela livscykeln av nya affärscase och ge finansiella rekommendationer i linje med affärsstrategin
Utvärdera "make or buy"-beslut, expansioner och andra investeringar
Stötta verksamhetsledare i fabriken med finansiell vägledning och bidra till en affärskultur med ökad ekonomisk medvetenhet och värdeskapande
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
