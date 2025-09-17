Aktivitetshandledare
2025-09-17
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du få möjlighet att motivera och ge stöd till fysisk aktivitet och träning samt social samvaro? Vill du leda aktiviteter i grupp och förmedla vårt uppdrag som är baserat i hälsosamt åldrande? Då är du kanske den vi söker till träffpunkter 65 !
Träffpunkter 65 är en del av uppdraget för öppna och tidiga insatser för personer över 65 år. I verksamheten arbetar vi utifrån ett folkhälsoperspektiv och erbjuder hälsofrämjande aktiviteter i form av sociala, fysiska och kunskapsgivande insatser samt råd och stöd för goda matvanor.Vi finns på 15 träffpunkter spridda över hela kommunen men med en god sammanhållning i gruppen. I verksamheten arbetar aktivitetshandledare med olika bakgrunder såsom hälsopedagoger och fysioterapeuter.Vår verksamhet i en stor utvecklingsfas där möjligheter till personlig och verksamhetsutveckling finns. Kreativitet och nyskapande är viktig grund för fortsatt utveckling i verksamheten.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som aktivitetshandledare kommer du tillsammans med team som består av sjukgymnaster och hälsopedagoger att ansvara för utbudet av det hälsofrämjande arbetet. Där din huvuduppgift är att planera och hålla i sociala och fysiska aktiviteter samt stärka målgruppen genom riktade kunskapsgivande aktiviteter och stödinsatser. Du motiverar och ger stöd till fysisk aktivitet och träning samt social samvaro. Du förväntas arbeta självständigt och leda aktiviteter i grupp och förmedlar vårt uppdrag som är baserat i hälsosamt åldrande. Då vårt uppdrag är i en ständig utveckling ingår även omvärldsbevakning och utvecklingsarbete i rollen.
KvalifikationerVi söker dig som är utbildad Arbetsterapeut, hälsopedagog eller fysioterapeut. Du har erfarenhet av att leda gruppaktiviteter och arbetet kräver också att du har erfarenhet från äldrevård. Har du kunskaper i hälsosamt och naturligt åldrande och erfarenhet från arbete i liknande verksamhet ses det som meriterande.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Du arbetar bra med andra människor och du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Taha Baroudi, verksamhetschef, 018-727 69 31
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
