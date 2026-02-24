Aktiv kvinna i Nora söker assistent
2026-02-24
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
Vi söker en assistent till vår kund som har körkort, är fysiskt stark, lyhörd och noggrann.
Tjänsten startar med en timanställning och men med goda möjligheter till förlängning med tillsvidareanställning.
Kunden har ryggmärgsbråck och kognitiv funktionsnedsättning. Vilket gör att hon behöver stöd och hjälp med all omvårdnad,, matlagning, toalettbesök och dusch.
Hon har en aktiv vardag som består av såväl, pingis, bad, dans, armträning men också att shoppa gå promenader mm Assistansen utförs där kunden är och vill vara. Vår kund behöver hjälp med förflyttningar, hon har en egen bil därav är körkort ett krav för tjänsten.
Arbetstiderna är varierande dag, kväll, helg.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka in personligt brev och CV till malin@poolarna.se
Intervjuer sker fortlöpande.
Innan anställning ska referenser lämnas och utdrag från belastningsregistret uppvisas.
Om Poolarna Assistans
Poolarna Assistans är det lilla familjära assistansbolaget som finns där för dig som kund, anhörig och assistent. Vi har kollektivavtal inom Vårdföretagarna Almega, vilket ger dig som assistent trygghet och förmåner. Hos oss är du inte bara en anställd - du är en värdefull del av vår gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
