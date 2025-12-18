Agile Coach

Agile Coach

Sopra Steria Sweden AB / Datajobb / Malmö
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.

Om Rollen

Vi söker en erfaren Agile Coach som vill vara med och stödja våra kunder i deras agila transformationsresor. I rollen kommer du att coacha och vägleda individer, team och hela organisationer genom agila förändringsprocesser med målet att skapa en kultur präglad av samarbete, flexibilitet och kontinuerlig förbättring. Du kommer arbeta på både strategisk nivå tillsammans med ledningsgrupper och på operativ nivå nära teamen, där du anpassar metoder och arbetssätt efter kundens unika förutsättningar.

I ditt dagliga arbete ingår att coacha och vara mentor, stödja implementering av agila principer och metoder, facilitera workshops och utbildningar samt samarbeta tätt med både ledning och team för att säkerställa förflyttning och uppnå resultat.



Om dig

Du ses som en specialist inom agila ramverk och trygg i att guida och stödja team och organisationer i att införa och anamma agila arbetssätt, öka effektiviteten och leverera värde till kunderna. Du är en lyhörd och pragmatisk person med starkt resultatfokus och förmåga att anpassa dig efter olika organisationers behov. Du har en välutvecklad förmåga att kommunicera och samarbeta med olika nivåer i en organisation.

Minst 3 års erfarenhet som Agile Coach eller motsvarande inom agila transformationsprojekt

Minst 5 års erfarenhet inom IT-utveckling

God kunskap om agila metoder och ramverk, samt certifieringar inom området

Erfarenhet av att facilitera workshops och utbildningar

Relevant högskole- eller universitetsutbildning

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska

Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift

Relevanta certifieringar inom Agila ramverk

Meriterande med erfarenhet som Scrum Master och Product Owner

Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Heltidsjobb.

Sopra Steria

Talent Acquisition Partner
Svante Larsson

