After Sales Manager Back Office
2026-02-26
Har du erfarenhet av en ledande roll inom serviceadministration/after sales och är van att driva ständiga förbättringar inom exempelvis arbetsprocesser, digitalisering och effektivisering? Här får du möjlighet att tillsammans med dina 17 medarbetare utveckla en Back Office-organisation som samordnar service på truckar för cirka 400 000 MSEK per år hos ett av branschens mest erkända varumärken.
Ditt övergripande ansvar är att leda och vidareutveckla After Sales Back Office-organisationen med fokus på att effektivisera och framtidssäkra våra processer. I denna roll får du ett stort mandat att skapa robusta flöden och strukturer som stärker ett av företagets mest lönsamma affärsområden samtidigt som du fortsätter driva merförsäljning och utvecklar långsiktiga kundrelationer.
Som Back Office Manager After Sales leder du tre etablerade team i Sverige och Danmark: Dispatch: central planering för mer än 130 servicetekniker. Service: fakturering av alla servicearbeten. Spare parts: säkra tillgång och lager. Tillsammans med 17 erfarna medarbetare, inklusive en underställd ledare, ansvarar ni för kund- och affärsorienterad administration och levererar snabb, träffsäker och professionell support till både kunder och tekniker.
I rollen får du stort utrymme att påverka. Genom att analysera och utveckla processerna, utveckla och ge medarbetarna rätt mandat samt stärka samarbetet mellan teamen driver du kvalitets- och effektivitetsförbättringar. Fokus ligger på att höja KPI:er som produktivitet, service i tid, fakturaflöde och lageromsättning av reservdelar och på att säkerställa en skalbar, affärsdrivande eftermarknadsfunktion.
Du och dina team ansvarar för:
* Kundrelationer och support: Skapa en förstklassig kundupplevelse genom att driva kundservice som löser problem snabbt och säkert - och därmed bygger starka och långsiktiga kundrelationer.
• Service och reservdelar: Säkerställa smidiga, effektiva flöden för underhåll, reparationer och reservdelslogistik som håller våra kunder i gång utan avbrott.
• Reklamationer och garantier: Driva en professionell och trygg hantering av returer, reklamationer och garantiärenden som stärker vårt förtroende hos kunden och vår upplevda kvalitet och professionalism.
• Affärsutveckling: Stödja teknikerna i att identifiera behov och driva proaktiv merförsäljning som säkrar kundens drift och stärker affären.
Vi erbjuder
Hos oss får du en bred och stimulerande ledarroll där du kan bidra med din erfarenhet och aktivt påverka utvecklingen av våra Back Office-team. Vi är en stabil och väletablerad verksamhet som står starkt i en bransch under förändring - och vi satsar framåt.
Du utgår från vårt huvudkontor i Malmö, och när du kommit in i rollen erbjuder vi möjlighet till hybridarbete vissa dagar. Tjänsten har enstaka utenätter, men du förväntas resa till dina team i Danmark efter behov.
Du rapporterar direkt till After Sales Director och ingår i After Sales ledningsgrupp tillsammans med After Sales Director, åtta Regional After Sales Managers och Manager Technical Support.
För att ge dig bästa möjliga start går du direkt in i vårt ledarprogram där vi fortsätter att utveckla och stärka dina ledarförmågor.
Vem är du?
Du är en modig och nyfiken ledare som trivs i en affärsdriven och dynamisk miljö där lagarbete och tydliga mål är i fokus. Du tänker helhet, ser samband och driver gärna utveckling av arbetssätt och processer. Samtidigt skapar du en öppen, trygg och uppmuntrande arbetsmiljö där dina medarbetare växer och tar ansvar.
Du har relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet av att leda och utveckla team inom After Sales. För att lyckas i rollen har du en dokumenterad erfarenhet och är van vid att arbeta med ständiga förbättringar - gärna inom områden som arbetsprocesser, digitalisering och effektivisering. Du arbetar strukturerat, driver förändring med goda resultat och har lätt att omsätta insikter i konkreta förbättringar.
Om Jungheinrich
Jungheinrich Svenska AB och Jungheinrich Danmark AS är helägda av det tyska moderbolaget och har cirka 300 medarbetare samt en omsättning på +1000 miljoner kronor.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. Vår verksamhet består av försäljning av nya och begagnade truckar, logistik och automation, truckuthyrning, truckservice och reservdelar. Vi erbjuder även kompletta lagerlösningar med ställage och lagersystem. www.jungheinrich.se
