Affärsutvecklare till Micasa Fastigheter AB
Micasa Fastigheter i Stockholm AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-13
Vill du jobba för ett bolag som tar ett stort samhällsansvar, där hög kompetens och engagerade kollegor präglar stämningen? Har du erfarenhet av av arbete med affärsutveckling, digitalisering och strategisk förändringsledning? Är du strukturerad och utvecklingsinriktad? Då kan du vara rätt person för tjänsten!
Micasa Fastigheter bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter - med omsorg.
Vi är en del av allmännyttan i Stockholms stad. Vårt uppdrag är att erbjuda tillgängliga bostäder för stadens äldre och andra grupper som staden prioriterar på bostadsmarknaden.
Antalet äldre i Stockholms stad växer och på uppdrag av staden behöver bolagets bestånd växa för att möta framtidens behov. För att tillgodose behovet har vi inrättat en ny roll som Affärsutvecklare. Vi söker nu dig som vill vara med och bygga framtidens Stockholm!
Om tjänsten
I rollen som affärsutvecklare ansvarar du för att driva och samordna bolagets affärs- och verksamhetsutveckling med fokus på långsiktigt värdeskapande, effektivitet och kvalitet. Rollen är central i att omsätta strategi till handling genom strukturerad förändringsledning, innovation och kontinuerlig uppföljning i nära samverkan med bolagets olika funktioner. Organisatoriskt kommer du att tillhöra enheten Affärsutveckling som idag består av två affärsutvecklare och en enhetschef. Enheten tillhör avdelningen för Ekonomi och Affärsutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Initiera, projektleda, implementera och följa upp förändrings- och utvecklingsinitiativ
Leda och driva utvecklingsfrågor i situationsanpassade och tvärfunktionella team
Samordna arbetet med affärsplanen utifrån ett helhetsperspektiv och ansvara för dess framdrift genom tydlig struktur för planering, uppföljning och utveckling
Stötta bolagets chefer i frågor som rör affärs- och verksamhetsutveckling
Ansvara för planering, uppföljning och rapportering av bolagets internkontroll och internrevision, inklusive uppföljning av lagefterlevnad
Utveckla och förvalta bolagets verksamhetsledningssystem ur ett helhetsperspektiv
Ta fram, dokumentera och revidera arbetssätt, rutiner och processbeskrivningar
Genomföra riskbedömningar samt analysera verksamhetsresultat
Säkerställa att enhetliga och relevanta styrande dokument finns och vid behov revidera och ta fram nya
Samordna metodstöd i utvecklingsprojekt och bidra till målformulering, analys och utvärdering
Ta fram, vidareutveckla och visualisera planer för samordnad verksamhetsutveckling
Bidra till att stärka organisationens förmåga att arbeta datadrivetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av affärsutveckling, digitalisering och strategisk förändringsledning
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt med förbättringsarbete ur ett helhetsperspektiv där strategi och utveckling utifrån affärsplanen omsätts i konkreta och genomförbara initiativ
Dokumenterad erfarenhet av projektledning från idé till genomförande och avslut
Hög digital mognad samt god IT- och systemförståelse
Akademisk utbildning om 3-5 år inom ekonomi, teknik, samhällsvetenskap eller motsvarande
Det är meriterande med:
Utbildning eller erfarenhet av processkartläggning, exempelvis i Microsoft Visio
Erfarenhet av att arbeta med utredningar och rapportskrivning
Förståelse för arbete inom politiskt styrd organisation
Erfarenhet från fastighetsbranschen eller närliggande verksamhet
Kunskap om eller erfarenhet av PM3 Dina personliga egenskaper
I rollen som affärsutvecklare är du proaktiv och drivande/aktiv i utvecklingsarbete samt är nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån situation. Du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt och strukturerat sätt samt prioriterar och håller uppsatta tidsramar.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Du skickar in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vårt rekryteringsarbete är kompetensbaserat som en del av vårt likabehandlingsarbete, och av den anledningen tar vi inte emot personliga brev. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Vi tar inte emot ansökningar på något annat sätt.
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag,1 mars 2026. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marie Eiksson, enhetschef Affärsutveckling, eller Helena Brejke HR-generalist.
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.
De kandidater som går vidare från första urval kommer att kallas till en första digital intervju via mejl från systemet Varbi. Kontrollera gärna att du har angett rätt mejladress.
Stegen i denna rekryteringsprocess, efter att vi gjort det första urvalet, består av:
1.Digital intervju 2. Fysisk intervju 3. Referenstagning (med två referenser) 4.Slutintervju
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? Läs mer på vår webbplats www.micasa.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete i ett omtänksamt fastighetsbolag med öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Hos oss kan ditt arbete hjälpa till att förenkla boendesituationen för människor som behöver stöd och omsorg. Micasa Fastigheter har ett modernt och tillgänglighetsanpassat kontor på Nordkapsgatan 3 i Kista, ca 7 minuters gångväg från Kista centrums tunnelbana och busstation.
Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Läs mer om vår värdegrund här
Vi är ett Great Place To Work! Sedan 2025 är Micasa Fastigheter certifierat som ett Great Place to Work® - en internationellt erkänd utmärkelse som baseras på vad våra medarbetare själva tycker om sin arbetsplats. Undersökningen visar att vi på Micasa Fastigheter har en kultur där tillit, engagemang och delaktighet står i centrum.
Förmåner
Som förmån har vi möjlighet till 8 timmars valfritt volontärsarbete varje år för att engagera oss i något som vi brinner extra för. Vi har även ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, lunchsubvention, semesterväxling, privat professionell rådgivning och regelbundet anordnade hälsoaktiviteter.
Mer information
Läs mer om oss på vår webbplats www.micasa.se.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2022/7202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(org.nr 556581-7870) Arbetsplats
Micasa Fastigheter AB, Ekonomi och Affärsutveckling, Affärsutveckling Kontakt
Helena Brejke (Hr) 08-50836193 Jobbnummer
9740688