Affärsstöd till Galatea
2026-03-30
OM FÖRETAGET
Galatea är en av Skandinaviens ledande dryckesleverantörer med målet att vara den självklara partnern inom dryck. Bolaget reser världen runt för att hitta det bästa inom öl, vin och spritdrycker. I det breda sortimentet finns över tusen artiklar, för tusen olika smaker, och man vänder sig både till privatkonsumenter och restaurangkunder.
Genom sina dotterbolag utvecklar Galatea drycker för egna varumärken, hanterar logistik och distribution samt erbjuder teknisk service. Bolaget har drygt 200 anställda och tillhör Martin & Servera gruppen, Sveriges ledande restaurang och storköksspecialist. Rollen är placerad i moderna och mycket fina lokaler på Kungsholmen, vilket skapar en inspirerande arbetsmiljö.
OM ROLLEN
I rollen som Affärsstöd hos Galatea blir du en central del av verksamheten med fokus på administration, koordinering och service. Rollen är bred och varierad där du arbetar nära flera delar av organisationen och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt i det dagliga arbetet.
Du ansvarar för hantering av offertprover till Systembolaget, koordinerar prover och event samt stöttar i administrativa och operativa uppgifter. Rollen innebär både kontorsarbete och praktiska moment, vilket ställer krav på flexibilitet och en prestigelös inställning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantering av offertprover till Systembolaget: ta emot, märka upp och säkerställa korrekt administrering
Ansvara för offertkalendern för samtliga affärsområden och skapa en övergripande masterplan
Support i dagliga "in och ut"-aktiviteter såsom eventlogistik och koordinering av samples
Koordinering av prover till journalister samt provningar för press
Praktiskt stöd vid event och provningar
Lagerhantering: in- och utleveranser samt samordning av årgångsbyten
Förberedelse av provningsunderlag och deltagande vid besök vid behov
Övergripande marknadskoordinering och administrativ support inom teamet
OM DIG
Vi söker dig som vill utvecklas i en roll där service, struktur och ansvar står i fokus. Du trivs med att arbeta administrativt och har en naturlig fallenhet för att skapa ordning och reda.
Du är en person som uppskattar en serviceroll där du får vara tillgänglig, stötta andra och bidra till helheten. Du är självgående, tar initiativ och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi söker dig som:
Är strukturerad och har god förmåga att prioritera
Har en stark servicekänsla och trivs i en stödjande roll
Är relationsskapande och professionell i ditt bemötande
Tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter framåt
Är flexibel och trivs med både administrativa och praktiska uppgifter
Är närvarande och engagerad i ditt arbete på plats
Krav för tjänsten:
Dokumenterad erfarenhet av administrativa/koordinerande roller
Mycket god datorvana och Microsoft Office (framför allt Excel/Outlook)
Svenska och engelska flytande
100 % på kontoret under arbetstid
Meriterande:
Erfarenhet av Systembolagets processer och leverantörsportaler
Erfarenhet av eventlogistik, provningar eller press/PR-koordinering
GS1-datakvalitet/produktdatahantering
Erfarenhet av skriva produkttexter, nyhetsbrev och texter till intranätet
Anställning: Konsultuppdrag på minst 1 år med mycket god chans till övertag hos kund
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Stockholm, Kungsholmen
ANSÖKAN
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Galatea med Job&Talent.
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
