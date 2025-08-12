Affärsorienterad Team Lead
Knowit AB (Publ) / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-08-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knowit AB (Publ) i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Karlskrona
, Göteborg
eller i hela Sverige
Knowit Connectivity i Syd befinner sig i en spännande tillväxtresa och hos oss hamnar du i en kreativ miljö med höga ambitioner, stort mod och med ett tryggt och erfaret bolag i ryggen. I rollen som Affärsorienterad Team Lead får du möjligheten att både utvecklas i ditt uppdrag hos kund, samtidigt som du får växa inom ditt ledarskap. Känner du att det är dags för en ny utmaning, samtidigt som du har hjärtat i tekniken? Då önskar vi dig varmt välkommen till oss på Knowit Connectivity!
Om rollen Kom och bli en del av vårt härliga gäng på Knowit Connectivity Syd och arbeta med våra duktiga konsulter i spännande kunduppdrag. I rollen som Affärsorienterad Team Lead kommer du ingå i vår ledningsgrupp tillsammans med Camilla, Anders, Laís och Patrik. Det är ni, tillsammans med era medarbetare, som bygger verksamheten för Knowit Connectivity i Syd, och med hjälp av rekryteringsteamet kommer du bygga upp din konsultgrupp inom hårdvarunära tekniker. Du kommer få möjlighet att jobba brett med både rekrytering och kundkontakt, samt ha en nära dialog med, och utveckla dina medarbetare. Du kommer också att bli ett viktigt bollplank gentemot vår Regionchef Camilla gällande affärsutveckling.
Eftersom detta är en delad roll där du själv delvis jobbar som konsult, tror vi att denna möjlighet är perfekt för dig som vill gå mer mot ledarskap, men samtidigt ha kvar ena foten i tekniken och konsultrollen. Rollen kommer att kunna anpassas efter din bakgrund och intresse, men det kommer vara en tjänst där du får möjlighet att både vara ansvarig för ditt teams kompetensutveckling, likväl som din egen.
Ledarskapsdelen av rollen innefattar arbetsuppgifter som exempelvis:
Intervjuer och rekrytering av nya medarbetare
Onboarding av nyanställda
Hålla utvecklande samtal med dina medarbetare
Delta i den årliga lönerevisionen
Planera interna events tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen
Representera bolaget vid externa events så som kundevents eller mässor
Tillsammans med Regionchefen hitta nya uppdrag till dina medarbetare
Om dig Vi söker dig som är en multitasker som vill ha ena benet i ledarskap och det andra i ditt uppdrag hos en spännande kund som vi vill växa hos. Tillväxtresan hos kunden är något som lockar dig och som du vill ta ansvar för. Du har erfarenhet av tekniska roller och en högskoleutbildning inom relevant område, men framför allt är du är kund- och affärsorienterad. Vi tror också att du trivs i sammanhang där du får påverka mycket, ta dig an utmaningar och med ditt inspirerande ledarskap bidra till att andra lär sig. Du bör ha någon form av erfarenhet inom ledarskap eller personalansvar och med ditt naturliga affärssinne har du lätt för att föra dialog med kunder.
För att trivas hos oss bör du vara en person som vill vara med där det händer, gillar att driva initiativ och samarbeta med dina kollegor. Vi hoppas även att du, precis som vi, tycker om en prestigelös stämning och att du gillar att ta ansvar, både för dina medarbetares och bolagets utveckling. Hos oss hittar du stöttande kollegor som gärna bollar idéer och tankar om verksamheten, konsulterbjudande och nya kunder. Har du idéer som du velat testa på din nuvarande arbetsplats eller kanske en ny idé för nästa after work med fokus på sammanhållning? Chansen är stor att du kommer få prova på många av dina idéer hos oss - vi är alltid öppna för att våga testa nytt!
Våra medarbetare pratar både svenska och engelska, och det är därför viktigt för oss att du behärskar båda språken i tal och skrift. Vi ser det även som starkt meriterande om du har erfarenhet av att jobba som konsult.
Om Knowit Du blir en del av Knowit Connectivity i Malmö/Lund, som består av flera duktiga utvecklare som jobbar med inbyggda system. Vi tror på vikten av att tillhöra en grupp som har fokus på närhet till kollegor, ledning och kund - samtidigt som vi genom vår starka koncern möjliggör en större trygghet, fler spännande kunder och möjligheter.
Knowit är en snabbfotad, rolig och inspirerande arbetsplats med stor laganda. Hos oss jobbar du för att göra skillnad och för att utveckla både vår egen verksamhet och våra kunders. Här finns stora möjligheter att utvecklas, både genom innovativa projekt och genom vår personliga kompetensutvecklingsmodell.
Ansökan Vi jobbar med ett löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryterare Carolina Jonsson carolina.m.jonsson@knowit.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit AB (Publ)
(org.nr 556391-0354), https://www.knowit.se Arbetsplats
Knowit Sweden Kontakt
Carolina Jonsson carolina.m.jonsson@knowit.se Jobbnummer
9454054