Affärsområdeschef Industri och Export
2026-03-25
Affärsområdeschef Industri och Export
Skövde Slakteri & Mårtenssons Partihandel
Placerad i Skövde eller Stockholm
Vill du ha ansvar för försäljningen i en växande verksamhet inom livsmedel - där du både leder, strukturerar och själv driver affärer?
Skövde Slakteri AB och Mårtenssons Partihandel AB, är en del av Ögren-koncernen där även Gudruns AB ingår, söker nu en affärsdriven affärsområdeschef. Hos oss får du en central roll i en familjeägd koncern med korta beslutsvägar, stark branschkompetens och stora möjligheter att påverka.
Om rollen
Du ansvarar för försäljningen av nöt- och fläskkött mot industrikunder och leder ett mindre säljteam i Skövde och Stockholm. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med ett tydligt operativt fokus - du driver både struktur, utveckling och egna affärer. Du rapporterar till koncernchef och kan vara placerad i Skövde eller Stockholm. Rollen innebär regelbundna resor.
Ditt uppdrag
• Leda och utveckla säljorganisationen
• Driva tillväxt med fokus på lönsamhet
• Ansvara för budget, prognos och uppföljning
• Utveckla prissättning, KPI:er och arbetssätt
• Driva egna affärer och större förhandlingar
• Bygga starka relationer med nyckelkunder
• Säkerställa nära samarbete med produktion, inköp och egen förädling (Gudruns)
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom livsmedel eller närliggande bransch
• Har ledarerfarenhet - eller en tydlig ambition att bli ledare
• Är affärsdriven och van att arbeta med marginaler och lönsamhet
• Trivs i en operativ roll nära affären
• Är strukturerad och analytisk (Excel är ett naturligt verktyg)
Erfarenhet från kött, styckning eller närliggande områden är meriterande men viktigast är att du har ett intresse för produkten och en förståelse för affären.
Som person är du affärsdriven, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap. Du trivs i en roll där du får vara nära affären, ställa krav och samtidigt skapa engagemang. Du är prestigelös, operativ och har en god förmåga att bygga relationer.
Välkommen med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande. Ansök via LinkedIn eller mejla cv och personligt brev till: lotta.modin.jakobsson@gudruns.se
Frågor om rollen eller processen? Kontakta Rekryteringskonsult Lotta Modin Jakobsson, 070-330 11 30.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: lotta.modin.jakobsson@gudruns.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Affärsområdeschef".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gudruns AB
(org.nr 556660-4624)
9819214