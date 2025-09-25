Affärsområdeschef 3PL Speed Group
2025-09-25
Speed Group är en av Sveriges ledande logistikaktörer med omsättning över 1 miljard SEK. Speed Group erbjuder innovativa logistiklösningar - med hållbarhet, engagemang och kreativitet som ledstjärnor.
Nu söker vi en affärsområdeschef för 3PL som vill forma framtiden och driva utvecklingen för logistikverksamheten. Du får helhetsansvar för strategi, lönsamhet och expansion - och blir drivkraften bakom nästa steg i vår tillväxtresa.
Vi tror att du:
Har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom 3PL/logistik.
Är en modig och affärsdriven ledare som bygger engagemang och resultat.
Trivs i en dynamisk miljö där du kombinerar strategi med hands-on-energi.
Gillar effektivisering och helautomatiserade flöden och förändringsprocesser.
Hos oss blir du en nyckelperson i ett snabbväxande bolag där innovation och kvalitet går hand i hand med en stark entreprenörsanda.
Är du redo att ta vårt 3PL till nya höjder? Fint - då ser vi fram emot att läsa ditt CV. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
(org.nr 556816-1961), http://www.pspartner.se Arbetsplats
PS Partner Kontakt
Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se 0761-71 76 45
9525704