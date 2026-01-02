Affärsdriven materialspecialist
2026-01-02
Materialgruppen på Chalmers Industriteknik består idag av tio personer med bred expertis inom materialvetenskap och kemi. Vi verkar i ett område med föränderliga trender och snabb teknikutveckling. Vår affärsidé är att använda den senaste forskningen för att stötta industri och offentlig sektor med hållbar materialomställning. Vi söker nu en engagerad kollega för att förstärka vår grupp ytterligare.
Om rollen
Hos oss kommer du att arbeta med utveckling av nya hållbara material, produkter och tjänster. Du kommer att driva och delta i innovationsprojekt och kunduppdrag. Arbetet är tvärfunktionellt och kräver samverkan internt och externt för att utveckla och leverera innovativa lösningar.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Arbete i innovationsprojekt och kunduppdrag, som deltagare och projektledare
Medverkan i tekniska och strategiska diskussioner för att forma projektens riktning
Utveckling av affärsmöjligheter och samarbeten, projektansökningar och offerter, tillsammans med kollegor
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk kompetens inom material eller materialkemi och som gillar att leverera goda resultat för hög kundnöjdhet. Du är orädd och tar dig gärna an nya utmaningar, samtidigt som du skapar affärsnytta inom dina befintliga kompetensområden. Du behöver ha god språklig förmåga i svenska och engelska. Har du erfarenhet från konsultbranschen eller av arbete i innovationsprojekt med offentlig finansiering är det ett plus, men annars något som du får lära dig hos oss. Det viktigaste är att utvecklingsviljan och engagemanget finns hos dig.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Kunskap om olika material och deras tillämpningar
Förmåga att identifiera och skapa samarbeten genom att vara kreativ, relationsskapande och nätverkande
Erfarenhet av samverkan med privata bolag och/eller offentliga organisationer
En civilingenjörs- eller doktorsexamen inom materialvetenskap, mekanik, kemiteknik eller motsvarande
Några års arbetslivserfarenhet inom området
Vad vi erbjuder
Hos Chalmers Industriteknik får du möjlighet att arbeta i en dynamisk, nytänkande och växande organisation med tydligt fokus på innovationer mot en hållbar framtid. Här värdesätts både din tekniska kompetens och din vilja att utvecklas. Vi har moderna lokaler vid Chalmers campus Johanneberg i Göteborg och upp till halva arbetstiden kan förläggas på distans. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande med start efter julledigheten.
Sista ansökningsdag är 1 februari 2026Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontaktaPhilip Gillgard, Gruppchef Material philip.gillgard@chalmersindustritkenik.seOm företaget
Stiftelsen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation dedikerad till att driva innovation för ett hållbart samhälle. Vi är ett passionerat team av innovatörer, forskare och projektledare som tillsammans möjliggör omställning och utveckling för framtiden. Kom och gör skillnad hos oss!
