Affärs- och bolagsjurist
2026-01-28
Vi söker en engagerad och analytisk
Affärs- och bolagsjurist
På SRV arbetar vi för en framtid där resurser tas till vara och hållbara val är en självklarhet. Vi utvecklar vår verksamhet för att kunna erbjuda den mest hållbara avfallshanteringen. Vårt mål är att inspirera till hållbara val och minska mängden avfall. Vi vill att våra tjänster ska göra det enkelt att leva hållbart. Genom samarbete och smarta lösningar strävar vi efter att varje resurs används effektivt och skadliga ämnen lämnar kretsloppet.
Den här tjänsten är en möjlighet för dig som vill vara med och förvandla SRV från ett traditionellt återvinningsbolag till ett modernt serviceföretag. Du får stort handlingsutrymme inom din roll, som är en viktig del av helheten. Allt sker inom ramen för vår värdegrund: professionell, enkel, tillsammans.
Vi erbjuder
En nyckelroll där du kommer att arbeta nära företagsledningen och bidra med juridisk rådgivning inom affärsjuridik och bolagsrätt.
Rollen är både strategisk och operativ - du blir en viktig del i utvecklingen av bolaget och får möjlighet att påverka och forma verksamheten. Du kommer att ingå i avdelningen Verksamhetsutveckling och hållbarhet. Vi värdesätter kunskapsdelning, nyfikenhet och ett proaktivt förhållningssätt.
Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och bidra till en verksamhet som är i ständig utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Ge affärsjuridisk rådgivning inom framför allt avtalsrätt och bolagsrätt.
• Hantera och kvalitetssäkra avtal - från granskning och upprättande till förhandling av exempelvis kund-, leverantörs- och partnerskapsavtal.
• Arbeta med bolagsrättsliga frågor såsom bolagsstyrning och aktieägarfrågor.
• Stöd i styrelsearbete och aktiebolagsadministration samt deltagande i styrelsemöten, årsstämmor och andra ägarrelaterade aktiviteter.
Du får även en viktig roll i att säkerställa att verksamheten följer lagar, regler och interna riktlinjer. Det innebär att du:
• Compliance- och riskhanteringsfrågor. Säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning, interna riktlinjer samt att identifiera och hantera juridiska risker.
• Biträder vid tvister, både rättsliga och genom alternativa tvistlösningsmetoder.
• Representerar företaget externt i juridiska förhandlingar och samverkar med advokatbyråer vid behov.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker dig med en gedigen juridisk bakgrund och erfarenhet av affärsjuridik och bolagsrätt, som kan hantera komplexa juridiska frågor och ge tydliga, affärsorienterade råd. Erfarenhet av kommunala beslutsprocesser och offentlig sektor är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är skicklig på att föra dialog med människor och kan pedagogiskt förmedla komplex juridik på ett tydligt sätt.
Som person är du analytisk, strukturerad och resultatorienterad, med ett affärsmässigt och proaktivt förhållningssätt. Dina styrkor inkluderar:
• Lösningsfokuserad och flexibel - agerar effektivt även i pressade situationer
• Strategiskt tänkande - omsätter juridiska insikter till konkreta råd som driver verksamheten framåt
• Förmåga att prioritera och strukturera arbete för att nå resultat
• Lätt för att samarbeta med andra och bygga relationer
Ansökan och kontakt
Detta är en tillsvidareanställning med placering i Huddinge som inleds med sex månaders provanställning. Tillämpning av alkohol- och drogtest innan anställning kan bli aktuellt. Då vi är ett samhällsviktigt företag genomför vi bakgrundskontroller på våra kandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi samarbetar med Adecco Group. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anette Bergman på anette.bergman@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Urval kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag är 12 januari -26
Om SRV
SRV återvinning AB är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållsavfall. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag cirka 270 anställda och tar emot ca 200 000 ton avfall varje år och omsatte 552 Mkr (2023). SRV hämtar avfall från cirka 154 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har också 3 000 företags- och verksamhetskunder - allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.
SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också sju återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.https://www.srvatervinning.se/
