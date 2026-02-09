AEO / SEO Owner
E-commerce Recruit Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-commerce Recruit Nordic AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Helsingborg
, Åstorp
eller i hela Sverige
Om By Crea
By Crea® är ett design- och premiumvarumärke inom möbler och inredning, med en stark e-commerce-affär och tydligt fokus på internationell expansion. Vi bygger inte bara ett varumärke, vi bygger en upplevelse och en kundresa som ska vara bäst i kategorin.
By Crea® grundades 2017 och har sedan start producerat och tillverkat möbler i vår egen fabrik. Creas vision är att tillverka och sälja kvalitetsmöbler som är skräddarsydda efter kundens val av ram- och träfärger, tyger och storlekar för att passa deras hem eller företag. Vi levererar våra minimalistiska kvalitetsmöbler till de flesta kontinenter och har som målsättning att kunna förgylla hem runtom hela världen med vår svenska kvalitetsdesign. Läs gärna mer om oss på; www.by-crea.com
Vi befinner oss i en spännande fas där vi tar nästa steg i vår digitala utveckling: från traditionell SEO till AEO (AI Engine Optimization), där synlighet och rekommendationer i AI-drivna plattformar blir en avgörande konkurrensfördel.
Hos oss får du arbeta nära både kommersiella och tekniska funktioner och vara med och bygga ett system som skapar lönsam tillväxt över tid.
Om tjänstenSom AEO / SEO Owner får du fullt ägarskap för hur By Crea®:
upptäcks
förstås
och rekommenderas
• i både klassisk search och i AI-system som ChatGPT, Gemini och Google AI Overviews. Du kommer arbeta nära team inom content, CRM/lifecycle, produkt, design och utveckling och ha mandat att sätta riktning, standard och arbetssätt. Ditt fokus kommer vara både på SEO och AEO (AI Engine Optimization) och du ansvarar för att By Crea® blir konsekvent rekommenderat i:
Google AI Overviews
ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity
AI-driven shopping och jämförelsemotorer
Du driver AEO genom att göra varumärket och produkterna maskinläsbart överlägsna, så att AI-modeller förstår:
vad produkterna är
varför de är premium
när By Crea® ska rekommenderas
Du kommer också ansvara för att SEO fungerar som en robust infrastruktur för tillväxt:
Teknisk SEO i Shopify Plus med indexering, crawl-budget, canonical-logik
Internationell struktur med hreflang, marknadslogik och site-setup
Performance / Core Web Vitals
Informationsarkitektur med collections, kategorier, internlänkning
Optimera PDP-struktur för maximal förståelse i både sök och AI
On-page SEO som matchar intent och konverterarPubliceringsdatum2026-02-09Profil
AI-landskapet rör sig snabbt och det ska du också göra. Därför söker vi inte någon som bara planerar eller beställer. Vi söker någon som gör. Vi söker dig som är operativ, nyfiken och affärsdriven och som trivs i en roll där du både analyserar, implementerar och följer upp effekt. Antal år är inte viktigast. Det vi värdesätter mest är hög kapacitet, tydligt ägarskap och ett systemtänk.
Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet av SEO i e-commerce-miljö
Har stark teknisk förståelse och kan arbeta nära utvecklare
Trivs med att själv implementera och optimera hands-on
Har erfarenhet av internationell SEO och att arbeta marknadsanpassat
Förstår hur struktur, synlighet och content omvandlas till intäkt
Är självgående i sitt eget arbete men trivs lika bra med tvärfunktionellt samarbete
Kommunicerar tydligt och kan förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sätt
Talar och skriver flytande svenska och engelska
MeriterandePraktisk erfarenhet av AEO / AI-optimering och LLM-discoverability
Erfarenhet av premium- eller designvarumärken
Erfarenhet från furniture/interiors eller high-consideration produkter
Erfarenhet av Shopify Plus och teknisk e-commerce-miljö
Det här får du hos oss
Du ansluter till ett snabbfotat, modernt och entreprenörsdrivet bolag i attraktivt kontor i Malmö, där du ges stora möjligheter att vara med och påverka ditt eget arbete och verksamhetens fortsatta utveckling. Medarbetarna är by Crea® viktigaste resurs och tillsammans värnar man om en hög trivsel på arbetsplatsen, en tydlig team-känsla i en kultur som präglas av passion, högt driv och stolthet.
Placering & AnsökningsprocessDetta är en heltidstjänst med placering på kontoret i Malmö. Tjänsten startar enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Rekryteringsprocessen hanteras av E-commerce Recruit, och om du har några frågor om rollen är du välkommen att kontakta Nis Kehler på nis@ecommercerecruit.se
Vi utvärderar ansökningar löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan tidigt för att bli en del av vår urvalsprocess. Vi ser fram emot att få veta mer om vad du kan bidra med! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287), https://www.ecommercerecruit.se Jobbnummer
9730299