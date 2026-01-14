Admistratör
Kungsrikets Fastighetsservice AB / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2026-01-14
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsrikets Fastighetsservice AB i Kungsbacka
Administratör sökes till Kungsrikets Fastighetsservice AB Kungsrikets Fastighetsservice AB är ett växande företag i Kungsbacka som arbetar med inre och yttre fastighetsskötsel för bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter i Kungsbacka och södra Göteborg. Vi värdesätter långsiktiga och professionella relationer med våra kunder. Vi söker nu en administratör med god teknisk förståelse och digital vana. Om tjänsten Som administratör hos oss arbetar du med: * Mottagning och hantering av felanmälningar via telefon och webb * Administrativa uppgifter kopplade till fakturor, kunder och leverantörer * Stöd till vår egen personal i administrativa frågor Du kommer att arbeta i bl.a. Visma/Spiris Admin 2000, Infobric samt flera digitala system kopplade till fastighetsskötsel. Vi söker dig som: * Är tekniskt kunnig och van vid digitala system (meriterande med erfarenhet av digitalisering/AI) * Är strukturerad, serviceinriktad och stresstålig * Har god social förmåga och gärna viss ekonomisk förståelse * Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift * Har erfarenhet från fastighetsbranschen (meriterande men inget krav) Ansökan Skicka gärna en kort film där du berättar vem du är, varför du söker tjänsten och vad du kan bidra med. Sista dag att ansöka är 31 januari Ansökan skickas till: roger@kungsriket.com
Urval och tillsättning sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: roger@kungsriket.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AdminIstratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsrikets Fastighetsservice AB
(org.nr 556805-7060) Kontakt
Vd
Roger Börjesson roger@kungsriket.com 0735-255452 Jobbnummer
9684933