Administratörer på deltid
Academic Work Sweden AB / Backofficejobb / Norrtälje Visa alla backofficejobb i Norrtälje
2025-08-20
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Danderyd
, Lidingö
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu noggranna och serviceinriktade Administratörer för ett meriterande deltidsarbete vid sidan av dina studier. Läs mer nedan och ansök idag, då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning Administratörer. Uppdraget är på deltid, ca 16-20 h i veckan, och sträcker sig initialt till årsskiftet med chans till förlängning. Tjänsten passar dig som redan nu under studierna vill komma ut i arbetslivet och skaffa dig värdefull erfarenhet.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som Administratör kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att vår kunds administrativa processer fungerar smidigt där du kommer arbeta nära erfarna kollegor och bidra till att optimera dess arbetsflöden. Teamet arbetar dedikerat med personförsäkringar med tillhörande administration så som uppdatera och hantera dokumentation, stötta och besvara frågor, skapa förnyelse av försäkringar i systemet samt administrera portföljen gentemot dess kunder.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1 år kvar av studierna
• Har god data- och systemvana
• Har goda kunskaper i Officepaketet
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
Vi lägger stort vikt kring dina personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och noggrann med ett öga för detaljer. Du är kommunikativ och serviceinriktad och trivs med att ha många kontaktytor inom stora delar av organisationen. Som person är du social och samarbetsvillig och känner dig trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Deltid, ca 16-20 h i veckan
• Uppdrag: Till årsskiftet med chans till förlängning
• Placering: Bergshamra, Stockholm. OK med remote!
Vid eventuell anställning kommer bakgrundskontroll (utdrag ur belastningsregister och UC-kontroll) att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113925". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9466318