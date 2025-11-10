Administratör till polisens servicekontor
Polismyndigheten, Polisregion Nord / Receptionistjobb / Boden Visa alla receptionistjobb i Boden
2025-11-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Nord i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden.
Polisområde Norrbotten är indelat i fyra lokalpolisområden: Luleå/Boden, Norra Lappland, Piteå/Älvdal och Östra Norrbotten. På polisområdesnivå finns även en utredningssektion, en insatsgrupp och en hundgrupp. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Luleå/Boden ingår i polisområde Norrbotten. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Lokalpolisområde Luleå/Boden, stöd och service, söker nu en administratör till polisens servicekontor i Boden. Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Medarbetarna inom polismyndighetens servicekontor är ansiktet utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör inom polisens servicekontor är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet och ett trevligt bemötande.
Som administratör inom polisens servicekontor kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga såväl ansökningar som utlämningar av pass och nationella ID-kort
• Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
• Hantera hittegods
• Ta emot tillståndshandlingar, inlämnande av vapen, bestridande av P-bot, begäran om allmän handling och utdrag ur belastningsregistret
• Kommunikation med interna och externa aktörer, såväl genom fysiska möten som genom olika kommunikationskanaler, exempelvis e-post, telefon och sociala medier
• Samverkan både internt inom polismyndigheten och externt med andra myndigheter och samhällsaktörer
Ytterligare arbetsuppgifter förekommer då inflödet av ärenden varierar i hög grad.
Du kommer huvudsakligen utgå från Boden. Andra orter kan tillfälligt bli aktuella för tjänstgöring med Boden som utgångspunkt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom studier
• Minst 6 månader aktuell arbetslivserfarenhet inom service med många externa direktkontakter i form av fysiska personliga möten som arbetsgivaren bedömer relevant
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift
• God datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
• B-Körkort
Det är meriterande om du även:
• Har aktuell erfarenhet av att arbeta i en reception eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Har minst 6 månader aktuell erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Har aktuell och relevant erfarenhet av anmälningsupptagning inom rättsväsendet eller annan myndighet
• Kunskap inom juridik eller rättsvetenskap förvärvad genom utbildning eller arbete
• Har aktuell erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Har kunskap/färdighet gällande relevanta polisiära datasystem såsom RES, Durtvå, hittegods, PÄR m.fl
• Behärskar ytterligare språk som arbetsgivaren bedömer relevant utöver svenska och engelska där du kan använda språket i din yrkesutövning
Personliga egenskaper
Som administratör inom receptionen ställs det krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetet växlar med stundtals högt arbetstempo så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta, samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Det är viktigt att du har ett serviceinriktat, strukturerat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga då du arbetar tätt med dina kollegor. Då arbetet är utåtriktat med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa och sociala förmåga. Som person är du stabil och trygg i dig själv och agerar lugnt och kontrollerat vid stressfulla situationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Boden
Arbetstid: Vardagar 8-16.30, arbete på kvällar och helger kan förekomma
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsbenämning: Administratör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB264/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
HR-konsult
Emelie Mångs emelie.mangs@polisen.se Jobbnummer
9597685