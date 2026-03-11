Administratör till NTI-skolan - Timanställning
NTI-skolan är Sveriges största digitala skola och en innovatör inom personlig komvux på distans. I snart 60 år har vi utvecklat digitalt lärande och hjälpt tusentals vuxna att ta nästa steg i livet - genom flexibla studier, tydlig struktur och ett bemötande som alltid sätter individen i fokus. Varje år väljer omkring 40 000 elever att studera en eller flera ämnesnivåer hos oss.
Som medarbetare på NTI-skolan blir du en del av en organisation där kunskap, innovation och lärande driver allt vi gör. Oavsett roll - pedagog, studievägledare, administratör eller ledare - bidrar du till att skapa en modern och engagerande utbildningsupplevelse där varje elev ska känna sig sedd, stöttad och motiverad. Vår kultur präglas av professionalism, ansvar och vilja att utvecklas, tillsammans.
NTI-skolan är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, vilket ger stabila förutsättningar och goda möjligheter till utveckling - både för dig och för våra elever.
Administratör till NTI-skolan
Vi söker en timanställd administratör till NTI-skolans administration i Umeå. Tjänsten innebär arbete vid behov under terminen samt heltid under sommaren. Det finns även möjlighet till fortsatt arbete efter sommarperioden, vilket kan innebära extra timmar eller utökade arbetsuppgifter under våren. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som studerar och vill kombinera dina studier med ett flexibelt och meriterande administrativt arbete.
I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att arbeta i flera olika administrativa system. Hantera och administrera prov och betyg, registrera ansökningar och kursutbud samt att bemöta och hantera frågor och ärenden ifrån uppdragsgivare, lärare och elever. Det är viktigt att du är flexibel, effektiv, noggrann och nytänkande, känner arbetsglädje och har god organisationsförmåga. Samt att du tycker om att ge mycket god service och bidrar till vårt gemensamma arbete och förstår vikten av gott samarbete och återkoppling.
Du blir en del av hela vårt arbetslag som innefattar administration, betygsadministration, provadministration och studie- och yrkesvägledning. Samt skolledare, lärare och rektorer. Där vi tillsammans arbetar för att eleverna ska nå sina mål och för en trivsam arbetsplats.Publiceringsdatum2026-03-11Profil
• Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter, under minst 2 år
• Gymnasialutbildning. Administrativ kompletterande utbildning är meriterande
• Mycket god datavana och god kunskap i officepaketet.
• Administrativa system som Alvis, IST och Tieto är meriterande
• Noggrann, strukturerad, effektiv och stresstålig, tycker om att arbeta i en föränderlig miljö
• God förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift
• Erfarenhet av vuxenutbildning
• Serviceinriktad med förmåga att ta egna initiativ
Placering: Umeå
Omfattning: Vikarietjänst vid behov
Sista dag att ansöka är 260403
Tillträde: Omgående
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Med kvalitet, kompetens och personlig kontakt hjälper vi människor till nästa steg i livet. Vi vill att alla ska få en chans att nå sin fulla potential, mot ett yrke eller högre studier. Ersättning
