Administratör till myndighet med omgående start
2026-03-06
Om tjänsten
För tjänsten som administratör till statlig myndighet söker vi nu dig som är tillgänglig för omgående start (senast 1/4 men helst tidigare) och har bevisad kompetens från tidigare roll som administratör, gärna inom myndighet. Uppdraget är på 100% (40 timmar i veckan) till och med 31/8 med ledighet för paus av uppdrag mellan v27-v32.
I rollen som administratör arbetar du brett med att administrativt stötta chefer över tre olika enheter. Därför söker vi för denna roll en person som, utöver att vara strukturerad och administrativt skicklig, en person som även är flexibel och inte rädds att uppgifter kan dyka upp och behöva hanteras med kort varsel.
Sammanfattningsvis innebär ditt ansvar följande:
Ansvar för mötesadministration, inklusive dagordningar, protokoll samt planering och bokning av avdelnings-, enhets- och chefsdagar.
Samordning av bidragsmejl, telefonslinga samt fördelning och omfördelning av vissa arbetsuppgifter i handläggningen.
Framtagande av underlag, hantering av utlämningsärenden och tillhandahållande av uppgifter till strategienheten.
Avdelningens frågor kopplade till lokaler samt bokning och planering av trivselaktiviteter.
För den här rollen söker vi dig som har:Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
Mycket god förmåga att planera, strukturera och organisera arbete
God förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Flexibel i hantering av löpande uppgifter.
Behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
Förmåga att snabbt sätta sig in i avdelningens grunduppdrag för att förstå behov vid planering och bokning av möten.
Utöver ovan är det högst meriterande att du har kompetens och erfarenhet inom hur svensk offentlig förvaltning fungerar, detta för att snabbt kunna förstå och sätta dig in i uppdraget och arbetsuppgifterna.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO till 31/8. Därefter är uppdraget inte planerat att förlängas men förutsättningarna för myndigheten kan ändras och innebära förlängning.
Övrig informationOmfattning: Heltid, kontorstider 1/4-31/8 med ledigt för paus av uppdraget vecka 27-32.
Arbetsplats: 100% arbete från kontoret
Start: Omgående
Placering: Växjö
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
)
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
