Administratör till frivården Umeå
Kriminalvården, Frivården Umeå / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-12-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivården Umeå i Umeå
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården norra Norrland omfattar Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län och har bemannade kontor i Luleå, Gällivare, Umeå och Sundsvall. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram, i Umeå och Sundsvall även på plats på närliggande anstalter. Inom frivården norra Norrland arbetar ca 180 medarbetare och 10 chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Läs mer om frivården Umeås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/umea/#verksamhetPubliceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som administratör ingår du i en grupp om fyra administratörer med huvudsakligt ansvar för vanligt förekommande administrativa uppgifter. Arbetet innefattar också bemanning av reception och innebär därmed en viktig roll i det förebyggande säkerhetsarbetet genom att ansvara för kontorets inpassering till besöksavdelningen. Du ansvarar för att klientens identitet fastställs, att ärendet kontrolleras och att klientens tillstånd klargörs innan personen tillåts komma in i våra lokaler. Detta för att i möjligaste mån inte släppa in okända eller påverkade personer i våra lokaler.
Du ansvarar för att tillsammans med övrig personal under säkra förhållanden avvisa klienter som utgör en säkerhetsrisk. Du ansvarar vidare för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, ekonomiadministration och registrering i de klientadministrativa systemen. Det kan exempelvis röra registrering och expediering av beslut och personutredningar utifrån frivårdens del i rättskedjan. Genom reception och kansli representerar du Kriminalvården med ett förtroendeingivande och korrekt bemötande gentemot klienter, samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls samtidigt som du har kännedom om offentlighetsprincipen.Kvalifikationer
Arbetet som administratör är en servicefunktion vilket ställer krav på att du är serviceinriktad. För oss innebär detta att du är tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och få verksamheten att fungera smidigt. Du är lugn och trygg i dig själv och kan hantera stressade situationer på ett bra sätt. Vidare har du förmågan att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett noggrant och effektivt sätt så att viktiga arbetsuppgifter upprätthålls. Du är också flexibel och har därmed lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se lösningar i uppkomna situationer. För att du ska trivas i denna roll behöver du tycka om att arbeta nära dina kollegor, därför ser vi att din samarbetsförmåga är mycket god. Vi förutsätter att du har god IT-kompetens och har en väl utvecklad administrativ förmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen, inom administrativ eller ekonomisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Minst 3 års aktuell erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning (aktuell erfarenhet innebär inom de senaste 5 åren)
* God IT-kompetens
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Kunskap om förvaltningslagen
* Erfarenhet av myndighetsarbete
* Erfarenhet av arkivering och diarieföring.
* Erfarenhet av kund/ klientkontakt, exempelvis från reception
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296028". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Frivården Umeå Kontakt
Rekryteringsspecialist
Amanda Sahlman amanda.sahlman@kriminalvarden.se Jobbnummer
9654342