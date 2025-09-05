Administratör till Flygstaben
2025-09-05
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att i kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? Vi växer och söker nu en administratör för att stärka upp vårt team!
Om enheten
Inom Flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, varav cirka 400 vid Flygstaben. Flygstaben är Flygvapenchefens stöd i att leda luftstridskrafterna, inklusive samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben i Uppsala har en samordningssektion i vilken en stabsexpedition (STEX) ingår. Stabsexpeditionen har en central roll i att hantera och fördela stora mängder inkommande och utgående ärenden varje dag i olika ärendehanteringssystem.
På stabsexpeditionen arbetar både militär och civil personal. Vi söker nu en administratör som i första hand kan göra oss ännu vassare i expeditionstjänsten, men som också är beredd att stötta sektionen inom administrativa uppgifter i stort.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att arbeta med att bevaka, utveckla, tillgängliggöra och följa upp administrativa rutiner och processer. Det kan till exempel handla om att ta fram nya eller förfina befintliga instruktioner som rör ärendehantering och dokumenthantering. I många fall kommer du att arbeta nära stabsexpeditionens registratorer, som är stabens experter i dokumenthanteringsfrågor.
Du kommer också att stödja chefen för stabsexpeditionen med administration som rör personalplanering, beredskapslistor, interna och externa möten, resor och beställningar - ibland även motsvarande uppgifter men för hela samordningssektionen.
Inriktningen på arbetsuppgifterna kan komma att variera över tid, varför det är viktigt att du har ett öppet och flexibelt förhållningssätt. Ibland deltar expeditionen inom ramen för Försvarsmaktens övningsverksamhet, vilket kan innebära att du under begränsade perioder arbetar andra tider än normal kontorsarbetstid. Ibland kommer arbetsuppgifterna att omfatta stöd till andra avdelningar och sektioner inom Flygstaben.Tjänsteresor på annan ort inom Sverige kan förekomma.
Kvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete som administratör alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig.
• Gymnasieutbildning med godkända betyg.
• Mycket god datorvana inklusive kunskaper i Officepaketet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, strukturerad och serviceinriktad. Du tycker om att tillhöra ett arbetslag och arbeta tillsammans men har samtidigt förmåga att ta eget ansvar för utförande av uppgifter. Du bidrar aktivt till ett gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. I din roll kommer du att hantera information som kräver hög integritet och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt även under perioder med hög arbetsbelastning och korta tidsförhållanden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av expeditionstjänst/registratur inom svensk myndighet.
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.
• Erfarenhet av personaladministration.
• Erfarenhet av att upprätta skrivna rutiner, manualer eller instruktioner.
• Erfarenhet av system SAP (PRIO), VIDAR, EMILIA och Diana.
• Diplomerad/certifierad administratör.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Detaljchef Axel Bennhage som nås via växeln på 08 - 788 75 00.
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Anställningen inleds med sex månaders provanställning för sökande som inte idag är anställda inom Försvarsmakten.
Tillträdesdatum: Snarast, efter överenskommelse.
Arbetsort: Uppsala
Omfattning: 100 %
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Lars-Olof Wretling
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO FM, Johan Nyström
SEKO, Jan Salomonsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-15. Din ansökan ska innehålla CV och ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning

Individuell lönesättning och förmåner enligt kollektivavtal.
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
