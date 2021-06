Administratör till Bravida i Luleå - Ghost Competence AB - Administratörsjobb i Luleå

Ghost Competence AB / Administratörsjobb / Luleå2021-06-27Vill du jobba hos en av Sveriges bästa arbetsgivare?Bravida i Luleå växer, och söker nu en driven, projektadministratör,Är du en engagerad och nyfiken lagspelare som gillar att utmaningar?Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projektInformation om tjänstenArbetet som projektadministratör innebär spännande utmaningar och god utveckling för den som vill arbeta med administration, koordinering och uppföljning.Arbetet utgår från vårt kontor på Datavägen på Porsön.Information om kundföretagetBravida Way - vår egen kultur och vårt arbetssätt. Bravida Way bygger på en decentraliserad organisation där entreprenörskap och ansvarstagande är avgörande för utveckling och framgång. Bravida är en stor arbetsgivare, faktiskt störst inom vår bransch i Norden. Det gör att vi kan erbjuda mycket till dig som medarbetare! Vi skapar stora resultat, tillsammans. Vi kan ta oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar.2021-06-27användarstöd vid registrering och arkivering av dokument i olika systemUppföra protokollUppföljningslistorhantera behörigheter och utbilda personal inom administrativa verktygStötta projektledareHantera administration kring nyanställdaDu kommer även assistera projektledare, delprojektledare och projektcontroller i den dagliga projektverksamheten, ex. delta i projektmöten, bistå med ekonomisk data från ekonomisystemet samt bistå i projekt på administratörsnivå.Vi söker dig somÄr engagerad, social, serviceinriktad och pålitlig. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga.Du är en ordningsam och strukturerad person med driv och framåtanda som har förmåga att arbeta självständigt.Vidare har du god kunskap i MS Office.Dina arbetsuppgifter utförs både på svenska och engelska vilket medför att goda kunskaper i både svenska och engelska är en förutsättning.Välkommen med din ansökan!FaktaSTART: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidANSTÄLLNINGSFORM: TillsvidareORT: LuleåSISTA ANSÖKNINGSDAG: 2021-07-23KONTAKT: Marcus Skårman 070-669 85 72Sök tjänsten genom att trycka på "sök jobbet". Skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev så har du större möjlighet att bli kontaktad av en av våra rekryterare. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Skårman 070-669 85 72, marcus@ghostcompetence.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-24Ghost Competence AB5832103