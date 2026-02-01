Administratör till anstalten Västervik
2026-02-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Västerviks verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/vastervik-norra/#verksamhet
Som en del av det administrativa teamet på anstalten Västervik kommer du att jobba både med ekonomiadministration i arbetet med intagnas medel men även på anstaltens klientkansli.
I den ekonomiadministrativa delen av arbetet arbetar du med uppgifter inom ekonomi, såsom löpande bokföring, månadsavstämningar och årsbokslut. Du ansvarar för klienternas lön, bidrag och egna medel samt handkassa, intern redovisning, uppföljning, fakturahantering samt stöttar kriminalvårdarna i frågor rörande intagnas ekonomi etc.
På klientkansliet kommer du att arbeta med expediering och registrering av klienthandlingar så som domar och beslut. Förekommande arbetsuppgifter är även arbete med arkiv, diarium, posthantering samt hantering av myndighetens inkommande mail.
I arbetet förekommer både interna kontakter inom anstalten men också externa kontakter där du representerar Kriminalvården gentemot allmänheten samt andra myndigheter och organisationer. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har god kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls.
Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats och trevliga kollegor i vår grupp av ekonomi- och kansliadministratörer samt möjligheten att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag.
Det finns inte möjlighet till distansarbete i rollen som administratör på anstalten Västervik.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar struktur! Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen och därför krävs det att du är strukturerad, noggrann och metodisk. Du är kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar i ett högt tempo. Du är självgående och planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Då arbetet som administratör är en servicefunktion kräver det också flexibilitet och god samarbetsförmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Erfarenhet av att arbeta med ekonomi och ekonomisystem
* Flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete samt god administrativ förmåga
* Goda färdigheter i Office-paketets program
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av administrativt arbete i offentlig verksamhet
* Erfarenhet av det klientadministrativa systemet KVR
* Eftergymnasial utbildning inom offentlig förvaltning, ekonomi, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
