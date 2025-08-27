Administratör sökes!
2025-08-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi söker en administratör som har förmåga att arbeta självständigt och inte är rädd för att ta egna initiativ. För denna roll ser vi att du har god organisatorisk förmåga, kunskap i Officepaketet, generell IT-kunskap och erfarenhet av att arbeta i olika ärendehanteringssystem. Du har god samarbetsförmåga, gillar ordning och reda och har en känsla för service.
Dina dagliga arbetsuppgifter kommer att innehålla:
• Kundkontakt
• Ordermottagning
• Lagerhantering
• Försäljning
Fastighetstvätt har sedan starten 2012 haft en stabil tillväxt och vunnit fler och fler kunders förtroende. Vi är idag ett 20tal medarbetare som installerar och servar tvättstugor, storkök, vitvaror och luftvärmepumpar. Vi utgår från våra lokaler på Ersboda i Umeå och är verksamma i Umeå med omgivande kommuner.
Fastighetstvätt är sedan 2024 med i en koncern med 26 andra bolag och är därmed en del av Servly!
Fastighetstvätt är sedan 2024 med i en koncern med 26 andra bolag och är därmed en del av Servly!

Servly är en märkesoberoende och ledande aktör inom service och installation av vitvaror, tvättstugor, värmepumpar och fritidsprodukter. Med verksamhet runt om i landet möter vi privathushållens, bostadsbolagens och tillverkarnas efterfrågan på professionell service.

Kvalifikationer
Körkortskrav
• B (Personbil)
Ersättning: Fast
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Fastighetstvätt i Umeå AB (org.nr 556824-5632)
Körkort: För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Eric Andersson
eric@fastighetstvatt.se
070-3691224
9479379