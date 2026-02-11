Administratör Socialförvaltningen, vikariat
Gnosjö kommun, Socialförvaltning / Administratörsjobb
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Vi söker nu under en tidsbegränsad period en administratör till vårt team på Socialförvaltningens administration. Enheten är placerad på Rosendal och består idag av fem administratörer, tre systemadministratörer och en avgiftshandläggare som arbetar med administrativ service mot Socialförvaltningens verksamheter.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av ett meningsfullt arbete där struktur, service och utveckling är centrala delar. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa goda förutsättningar för verksamheten genom professionellt administrativt stöd.
Arbetsuppgifterna är varierande och ger dig möjlighet att arbeta brett inom administration. Du kommer bland annatatt ge administrativt stöd till enhetschefer inom Socialförvaltningens verksamheter framförallt inom funktionsstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är personal- och löneadministration i Heroma, fakturahantering, hantering av tidsredovisningar inom personlig assistans, viss vikarieanskaffning samt schemaläggning.
Tjänsten innebär både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Mycket god systemvana och datorvana.
Goda kunskaper inom MS Officepaketet.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter och kunskaper:
Erfarenhet av liknande arbete.
Erfarenhet av arbete i systemen Heroma och Unit4.
Kunskap om verksamheter inom funktionsstöd.
Erfarenhet från offentlig sektor.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och lösningsorienterad i ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Som person trivs du med varierande arbetsuppgifter och har god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har stort ordningssinne och är noggrann.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305680". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Arbetsplats
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
Cornelia Friman 0370-33 13 92 Jobbnummer
9737577