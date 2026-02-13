Administratör Regionfastigheter, Drift
2026-02-13
Vår administratör kommer att gå i pension och vi söker en ersättare. Det är en tjänst med varierande administrativa uppgifter på en arbetsplats med gott samarbete och god stämning. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör hos oss inom Drift arbetar du med löpande administrativa uppgifter. Arbetet innebär bland annat kontering av fakturor, hantering av rekvisitioner och arbetsordrar samt uppföljning av dessa. Du följer upp statistik och ansvarar för beställningar av produkter och kläder. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.
I tjänsten ingår även protokollföring och lokalbokning vid APT i Västerås och inom övriga länet. Du arbetar dagligen i IT system som exempelvis Agresso och Faciliate.
Om arbetsplatsen
Drift är en enhet inom Regionfastigheter. Vi är omkring 50 personer som arbetar inom Drift där vi har ett länsövergripande uppdrag och ansvarar för drift och underhåll på sjukhusen och vårdcentraler i Västerås, Sala, Köping och Fagersta. Den förvaltade ytan är cirka 400 000 kvadratmeter.
Inom Drift arbetar du nära både dina kollegor och chefer på en arbetsplats som präglas av god stämning, engagemang, samarbete och ansvarstagande. Ledarskapet strävar efter att skapa bra förutsättningar för självständigt arbete, ansvarstagande och ömsesidig tillit.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Vi söker dig som har gymnasieexamen, gärna med ekonomisk inriktning och har B-körkort. I rollen kommer du att kommunicera både skriftligt och muntligt med såväl kollegor som kunder därför krävs goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som ekonomiassistent, erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Agresso samt erfarenhet från offentlig sektor.
Vi ställer höga krav på personliga egenskaper och söker dig som är trygg i din kompetens, tar ansvar och på egen hand driver ditt arbete framåt. För dig är det självklart att hjälpas åt och se vad som behöver utföras. Struktur och god planering är en förmåga du använder för att vara effektiv i ditt arbete och när du har färre inplanerade uppgifter hjälper du till med det som för närvarande behövs. Du trivs i samarbete med andra och har förmåga att tydligt uttrycka dig och kommunicera på ett sätt som minskar risken för missförstånd. När du hamnar i situationer där du upplever stress kan du hantera det med bibehållet lugn och fokus på uppgiften.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med placering i Västerås där resor ut i länet förekommer. Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast den 26 februari!
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
I den här rekryteringen använder vi oss av videofrågor som ett första urval där du får spela in ditt svar på ett par frågor. Om du går vidare i urvalet kommer det att bli aktuellt med intervju.
Intervjuer är planerade att ske digitalt via Plattformen Teams under v. 11, onsdagen den 11 mars, torsdagen den 12 mars och under v. 12, måndagen den 16 mars och tisdagen den 17 mars.
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
