Administratör med SAP-erfarenhet på heltid

Vår kund söker drivna reservdelsadministratörer för att stärka sitt team. Du får en nyckelroll i att säkerställa smidiga upphandlingsprocesser och efterlevnad, i en miljö där samarbete och precision är avgörande för framgång. Läs mer nedan!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning en Administratör. Uppdraget är på heltid med start 12 januari och sträcker sig till årsskiftet. En roll för dig som vill ta nästa steg i din administrativa karriär och arbeta i en roll där noggrannhet, samarbete och problemlösning står i centrum.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som Reservdelsadministratör blir du en viktig del av vår dagliga leverans - att säkerställa att teknikerna i fält har rätt material i rätt tid. Som Reservdelsadministratör ingår du i vår kunds Material Help Desk-team inom reparationsfunktionen. Rollen är administrativ med tydligt fokus på upphandlingsprocesser, kvalitet och efterlevnad för att säkerställa en smidig och korrekt hantering av inköpsrekvisitioner och beställningar. Du arbetar tätt ihop med både kontorspersonal och fälttekniker och blir en nyckelperson i att hålla våra processer korrekta, effektiva och i linje med globala riktlinjer. Du kommer bland annat att:
• Skapa och hantera inköpsrekvisitioner i SAP
• Upprätthålla efterlevnad av globala upphandlingspolicyer
• Säkerställa att inköpsordrar har korrekta priser som matchar fakturor
• Övervaka och förbättra den övergripande kvaliteten på inköpsrekvisitioner
• Samarbeta nära med tekniker och interna intressenter för att lösa prissättnings- och processproblem
VI SÖKER DIG SOM
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i SAP
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska samt förmåga att kommunicera med norsktalande kollegor
Vi lägger stor vikt kring personliga egenskaper och söker dig som har en stark administrativ förmåga med stort fokus på noggrannhet och struktur. Du samarbetar väl med andra och är trygg i att kommunicera med många olika intressenter. Du arbetar självgående och proaktivt, och du har en mycket god kommunikativ förmåga kombinerat med en positiv och lösningsorienterad attityd.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
