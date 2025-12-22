Administratör med placering i Eskilstuna
Hyresgästföreningen / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2025-12-22
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyresgästföreningen i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en folkrörelse där vi tillsammans ser till att våra medlemmars intressen står i fokus? Gillar du att bygga relationer med både medlemmar och hyresvärdar för att nå bästa möjliga resultat och skapa förutsättningar för ett rättvist boende? Om detta låter spännande och utmanande kanske du vill bli en av oss! Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör kommer du i första hand att samarbeta och ge administrativt stöd till kollegor inom både förhandlings- och boinflytandeområdet. Du kommer att arbeta med planering, registrering, utskick och visst ekonomiskt stöd. I rollen kommer du även att ge service och stöd till våra förtroendevalda och medlemmar. Du kommer att ha mycket kontakter med medlemmar via besök, telefon och e-post.
Vi söker dig som har känsla för service och ett stort engagemang!
För att passa som administratör hos oss tycker du om att möta nya människor och har god erfarenhet av administrativt arbete, liksom grundkunskaper i ekonomi. Du arbetar självständigt men också tillsammans i grupp för att få det administrativa arbetet att fungera. Service är en stor del i ditt vardagliga arbete, både internt och externt.
Vi ser också att du är noggrann, ordningsam och flexibel. För alla som arbetar på Hyresgästföreningen gäller att du delar våra värderingar och har ett engagemang för de frågor vi driver. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.Kvalifikationer
• Utbildning på lägst gymnasienivå är ett krav och någon form av eftergymnasial utbildning är önskvärt
• Minst fem års arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet från idéburen verksamhet
• Ekonomiska kunskaper är meriterande
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Dina egenskaper
• Du är öppen för förnyelse
• Du har lätt för att samarbeta och har ett öppet förhållningsätt gentemot din omgivning
• Du har förståelse för komplexiteten i en medlems- och idéstyrd organisation och är lyhörd och diplomatisk som person
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Visst kvälls-och helgarbete kan förekomma. Arbetsplatsen är belägen på Rademachergatan 1 i Eskilstuna.
Vi strävar efter mångfald och välkomnar sökande oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av Länschef Johan Sandberg 010-459 15 95.
Fackliga kontaktpersoner för Handels är Annelott Linden, 010-459 15 06 och för SACO Emelie Lindström, 010-459 15 04.Så ansöker du
Ansökan görs via vår e-rekrytering, som du når via annonsen under lediga jobb på vår hemsida www.hyresgastforeningen.se
senast den 19 januari 2025.
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Region Mitt består av 52 kommuner i fyra län, Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna. I regionen har vi ca 64 000 medlemmar, ca 1200 förtroendevalda och ca 100 anställda. Regionen samordnar de interna resurser som behövs för att skapa ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap för hyresgästerna. Hos våra medarbetare värdesätter vi en demokratisk värdegrund och tidigare erfarenhet av arbete i ideell organisation. Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Jobbnummer
9661762