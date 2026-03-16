Administratör med ansvar för expedition och IT -samordning
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ryds brunn tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som trivs i en varierad vardag, där du växlar mellan etablerade rutiner och snabba insatser. Du är trygg, lösningsfokuserad och tycker om att möta människor.
Som IT- och systemstöd på administrativ nivå på Ryds brunn ansvarar du för:
• Hjälp med inloggningsproblem för personal
• Lägga upp nya individer i AD
• Kortadministration för nya och borttappade kort.
• Hantering av konton och behörigheter i våra interna system.
• Grundläggande inställningar i våra system.
• Samordning av Ryds brunns kontakt med externa IT-leverantörer - du följer upp ärenden, säkerställer att rätt support kopplas in och att problem åtgärdas (du ansvarar inte för tekniska installationer eller avancerad felsökning - det sköts av våra leverantörer).
• Vara behjälplig med diariet och skötta kollega med administrativa arbetsuppgifter så som registratur.
• Expedition och administration
Du blir ofta Ryds brunns första kontakt och ansvarar bland annat för att:
• Ta emot leveranser och andra besök.
• Hantera inkommande post och administrativa flöden.
• Uppdatera listor och hantera delade mappar och deras behörigheter.
• Beställa och organisera material som behöves för verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Har gymnasie kompetens inom administration och/eller It.
Har erfarenhet av administrativt arbete eller offentlig verksamhet
Har mycket god digital kompetens och trivs med att lösa vardagliga användarfrågor
Trivs i en roll där både människor och system behöver din hjälp
Har Körkort för personbil
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och omväxlande arbete i en varm och inkluderande miljö
En central och viktig roll i Ryds brunn dagliga verksamhet
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs körkort.
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Institutionschef
Ramona Hallberg ramona.hallberg@stat-inst.se 010-453 69 01 Jobbnummer
9798930