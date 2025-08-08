Administratör Logiservice
2025-08-08
Vi söker nu en engagerad och noggrann administratör till vårt område inom Logiservice.
SkiStar förmedlar idag ca 40 000 bäddar i våra stugor, lägenheter och hotell. SkiStars Logiserviceområde jobbar dag och natt med att hålla en hög standard- och servicenivå i våra boenden för att våra gäster ska få en så bra vistelse som möjligt. Vi söker nu en adminsitratör till vårt Logiserviceområde som vill vara med och skapa goda förutsättningar till att skapa minnesvärda fjällupplevelser året runt för våra gäster!
Huvudsaklinga arbetsuppgifter
- Mail- och telefonkontakt med ägare och kollegor inom avdelningen samt kundservice och logiförmedling
- Administration av ärenden i vårt ärendesystem View
- Fakturahantering
- Ansvar för områdets fordon, säkerställa besiktningstider samt bokning av service
- Registervård inom avdelningens system
- Besiktningar eller enklare ärenden kopplat till våra gästboenden kan förekomma
Vi söker Dig som är positiv, noggrann och ett intresse för administration.
Du är serviceinriktad, noggrann, lyhörd, strukturerad med ett brinnande intresse för att utveckla administrativa processer.
Förkunskapskrav
- Tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter
- Kunskap i Excell, Word och View eller likvärdiga datakunskaper
- Körkort B
Meriterande
- Tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
- Kunskap och erfarenhet av SkiStar och specifikt inom logiservice
Anställningsperiod/form
Anställningen är en tillsvidaretjänst med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Att få jobba med minnesvärda fjällupplevelser året runt tycker vi är det bästa som finns!
Vår personal är vår absolut största tillgång. Ett gemensamt engagemang och en strävan efter att skapa en bra fjällupplevelse för våra gäster är en stor del av vår framgång. Hos oss kan du vara dig själv och ha kul, samtidigt som du levererar ett betydande resultat tillsammans med fantastiska kollegor.
På SkiStar är vi fler än 700 helårsanställda som tillsammans jobbar med bland annat försäljning, ekonomi, drift, aktiviteter, It, administration, logiförmedling, fastighetsservice och marknadsföring. Under vintersäsong har vi dessutom över 2700 säsongsanställda. Ersättning
