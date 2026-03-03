Administratör inom Liv & Pension
2026-03-03
Vill du utvecklas i en bred administrativ roll i ett ledande bolag i finans- och försäkringsbranschen? Har du intresse av pension och försäkring? Då har vi rollen för dig!
Söderberg & Partners admininstrationsenhet i Sundsvall växer och vi söker just nu flera administratörer.
Våra administratörer är navet i vår verksamhet och ger stabilitet och förtroende till rådgivare och kunder. Du specialiserar dig på administration inom liv och pension. Som administratör utvecklar du en hög kunskap inom ditt område och stöttar våra rådgivare och kunder i de administrativa processerna. Det kan exempelvis handla om att teckna försäkringar, avsluta försäkringar, skicka ut blanketter till kunder, se till att anställda blir inbokade på rådgivningsmöten samt svara på frågor och leverera uppgifter till kundföretaget. Du blir en sammanhållande länk mellan rådgivarna, försäkringsbolagen och kunderna och arbetet är både självständigt och varierande. Oftast har administratören en kontaktperson på respektive företag som du har återkommande kontakt med, du har även kontakt med en mängd olika försäkringsbolag och till viss del även de anställda på kundföretagen.
Uppläggen för kundföretagen varierar och olika försäkringsbolag har olika regler och hantering vilket gör tjänsten bred och varierande. Vi sätter stort värde på att ge bra kundservice, och att hjälpa kunderna med information.
Våra interna utbildningar är gedigna, och även om du arbetar självständigt stöttar vi varandra i teamen och hjälps åt att lösa olika frågeställningar.
- Tidigare erfarenhet av administration.
- Självgående, serviceinriktad och noggrann.
- Kan identifiera dig med våra värderingar att vara Ansvarsfull, Hjälpsam, Driven och Modig.
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av försäkringsadministration eller har en utbildning inom vad vi bedömer är relevant område, exempelvis försäkring.
Placering: Kyrkogatan 22, Sundsvall
Tillträdesdag: Snarast enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
